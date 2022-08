Jídlo v Krkonoších podražilo. Někde si nosí svačiny a méně utrácejí

Na vrcholu Sněžky se potkávám s Janou z Rokycanska, která přijela na výlet s manželem a dvěma dětmi. „Ceny určitě vzrostly, se dvěma dětmi se pod tisíc korun nedostaneme,“ popisuje. Nad tím, jestli si odpustí třeba nanuka nebo jídlo v restauraci, ale nepřemýšlí. „Je to pro nás ještě únosné. Věřím ale, že jet sem si už nemůže dovolit každý,“ přiznává.

Že v Krkonoších podražili, si všimla také manželská dvojice, se kterou se potkáváme u památníku obětem hor mezi Luční a Studniční horou. „Naposled jsme tu byli ještě před covidem, tak vnímáme, že se ceny nahoru hnuly. Jsme ale na dovolené, tak nám to nevadí,“ podotýkají. Krom cen jídla je překvapily třeba i ceny parkování v Peci pod Sněžkou.

„Je vidět, že se ceny snaží držet na uzdě. Možná je to tím, že jsme z Prahy, tak jsme na vyšší ceny zvyklé. Ale i na Šumavě byly plus minus stejné,“ říká Vladimíra Oralová.

Kolem procházející turista František Pešek se směje, že je to vlastně levnější než u něj doma v Lipnici nad Sázavou. „U nás mají pivo za 80 a svíčkovou za 260,“ vypočítává.

Oslovení boudaři nebo obsluha v restauracích na hřebenech zatím nezaznamenali, že by si u nich lidé na zdražování stěžovali. „Myslím, že máme ceny dobré. Třeba 60 korun za polévku není moc, když to srovnáte s jinými boudami,“ říká servírka na Brádlerových boudách.

K dražším patří třeba Luční bouda, nejvýše položená krkonošská restaurace. Ve středu odpoledne je ale turisty obležená, pomalu se plní i vnitřní jídelna u bufetu, který funguje jako samoobslužný. Vybrané jídlo a pití si hosté sami naberou na tác, na dotykovém monitoru ho namarkují a rovnou zaplatí kartou. Sami si do kelímku točí i pivo.

Luční boudu prý navštěvuje pravidelně a že by při její návštěvě lidé šetřili na jídle, mu nepřijde. „Byl jsem tady na konci června a do restaurace dokonce stála fronta. Lidi třeba ceny zkritizují, ale ty částky jsou ochotni dát,“ říká. Sám na občerstvení také nešetří, na Luční boudě mu chutná a má rád tamní prostředí.

Co se týká útrat, které u nich lidé nechávají, každý boudař to vidí jinak. Zatímco třeba na Martinově boudě lidé podle výčepního, který tam prý pracuje už přes 20 let, utrácejí stále stejně, servírka na Lyžařské boudě u Liščí hory si menších útrat všimla. „Lidi si už běžně nosí vlastní pití a svačiny a u nás si dají jen něco menšího,“ uvedla.