Jako by to bylo naposledy. Češi cestují mnohonásobně víc než před pandemií

Na letní dovolenou se letos chystá daleko více Evropanů než loni. Odpočinek od práce plánuje 71 procent z nich, loni to bylo pouze 57 procent. Vyplývá to z dat průzkumu Holiday Barometer společnosti Europ Assistance Group. Mezi nejoblíbenější destinace letos patří Španělsko a Itálie, zatímco u Čechů vítězí tradiční trojice zemí: Chorvatsko, Itálie a Slovensko.

Podle Vladimíra Juzy, obchodního ředitele společnosti Europ Assistance, je důvodem inflace a mírnější pandemie covidu-19. „Podle průzkumu roste zájem cestovat. Způsobené to bude hlavně tím, že opadly covidové restrikce. Rostoucí inflace má zase za následek to, že lidé si chtějí letošní léto užít. Podle černých scénářů ekonomů možná na delší dobu naposledy.“

Enormní nárůst zájmu o dovolené je patrný i u Čechů, potvrdila pro Seznam Zprávy mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. „Prodeje zájezdů jsou násobně vyšší než před pandemií a u Čedoku také nejvyšší v historii. Za uplynulý měsíc až šestinásobný oproti roku 2019. Poptávku z covidových let letošní rok výrazně převýšil.“

Evropané chtějí nejčastěji trávíte dovolenou u moře, a to nejvíce Italové (66 %), Francouzi (65 %) a Španělé (64 %). Obyvatelé Česka jsou naopak ochotni moře oželet. Plánuje k němu vyrazit pouze 43 procent z nich, nejméně ze zkoumaných zemí. Oproti ostatním naopak nejvíce jezdí do přírody (36 %), spolu s Poláky také cestují rádi do hor a na poznávací zájezdy.