„Zásoby si nedělám, nemám na to.“ Jak lidé řeší zdražování

Lidé, které Seznam Zprávy oslovily na Vysočině, popisují, že se zdražování obávají, ale zároveň připouštějí, že po praktické stránce už rezignovali a na podzim a další topnou sezónu se nechystají. Nejčastěji s odůvodněním, že „nějak musí žít“ i přes léto a nikdo pořádně neví, co bude na podzim.

Reportéři Seznam Zpráv během léta vyrážejí mimo velké města, aby dali prostor těm, jejichž hlas obvykle není obvykle slyšet. Ve středu, kdy Česká národní banka zveřejnila , že se červnová meziroční inflace vyšplhala na 17,2 procenta a jde tedy o nejvyšší inflaci od porevolučního konce roku 1993, se reportér vypravil na jih Vysočiny: do Kojetic na Třebíčsku a Třeštice u Jihlavy.

„Myslím si, že problémy teprve přijdou,“ říká Zlata, která se podle vlastních slov obává podzimu. Stojí v zatáčce silnice v Kojeticích. Vinařská obec má 454 obyvatel a podle dat Úřadu práce zde bylo v červnu registrovaných 23 nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti se tak u obyvatel ve věku 15-64 let vyšplhala na nejvyšší procento na Vysočině.

Zlata drží v ruce hrábě a právě si dává krátkou pauzu od práce pro obec. Zatímco ostatní oslovení se nad statistikou nezaměstnanosti pozastavují, ona přikyvuje. Jak vypráví, od jara do podzimu pracuje pro obec - zrovna pomáhá se sekáním zeleně - a přes zimu je hlášená jako nezaměstnaná.

„Už takto funguji druhým rokem. Byla jsem švadlena a pracovala ve vedlejší vesnice. Pak přišel covid a ze sedmi postupně čtyři propustili,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy žena ve světle modré košili, jak přišla o práci. Zpátky už ji nepřijali, zaměstnavatel se prý pořád nevzpamatoval, a jinde se jí práci nedaří najít. A to i kvůli dojíždění. Vlastní auto totiž nemá.

„Ale co má člověk dělat? Zásoby si nedělám, ani na to nemám finance,“ dodává Zlata s tím, že nemá příliš možností, jak na své obavy z blížících se problémů reagovat. Zůstává jí tak jen pojistka v podobě peněz, které získala po smrti otce.

Její kolega Pavel, který pracuje u krajnic se strunovou sekačkou, problém zdražování nejdříve komentuje posměšně. „Nějak bylo, nějak bude. Oni straší, přehání. Elektřina vylítne s cenou nahoru, pak se to vrátí. Benzin to samé. Všichni naříkali a přijde mi, že se jezdí víc než dřív,“ říká.

Pavlína, která sedí na lavičce nedaleko Obecního úřadu Kojetice a ve stínu venčí psíka, má konkrétní obavy kvůli zdražování plynu. „Muž má práci, kde jsou na plynu závislí. Co se týče energií, to člověk neví…,“ říká a zmiňuje, že se její partner zabývá obalovými materiály, například na vejce. Nejistotu řeší tím, že si odkládá peníze stranou.

„Že mám na příjezdové cestě dřevo? To je na vesnici normální. Kácí se kvůli kůrovci,“ vysvětluje Jaroslava, která v samotném srdci obce vyrazila s lopatičkou pečovat o okrasné květináče. Ukazuje, že sice má u domu přípojku s plynem, ale nechce ho. Nejde prý o politický postoj, jen má z minulosti špatné zkušenosti s únikem plynu.

Zdražování ani výhled směrem k podzimu ji nestresuje. „Zdražuje se, ale musíte na to jít rozumně. Musíte šetřit. Já mám skleník, rajčata a okurky nekupuji,“ líčí s tím, že horší to mají lidé, kteří musí chodit na jídla do jídelen.