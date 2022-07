Nejlepší investice? Do snížení nákladů na energie, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o tvrdých dopadech inflace na úspory Čechů.

Petr Dostál: Lepší než úspory je investovat, dnes se například vyplatí solární panely a snížení energetické spotřeby, např. tepelné čerpadlo, rekuperace atd. Vyplatí se dál i nemovitosti, ale záleží kde, ve velkoměstech je to nesmysl, dá se i v zahraničí.

Pavel Vysoudil: Lepší řešit inflaci znehodnocující úspory než žít z ruky do pusy a být na nule. To je kvůli stejné inflaci nezáviděníhodná situace, protože se všechno zdražuje. To je stejné jako brečet, že ceny nemovitostí stagnují. Co na tom, když nájemné jde – a ještě dál půjde – nahoru. Nikdo inflaci neuteče, ale každý ji cítí jinak intenzivně.

Pavel Jelen: Nejlepší investice je do snížení nákladů na energie. Do zateplení, nových oken, do tepelného čerpadla, do solární elektrárny. Čím víc porostou náklady na energie, tím rychlejší bude návratnost. A čím větší nezávislost na centrálním dodavateli, tím větší svoboda.

Michal Štěpánek: Na podzim se mi spousta lidí smála, když jsem si koupil protiinflační dluhopisy ČR. Dnes je jasné, jak dobrý krok jsem udělal. Akorát státní kasa bude kvůli populismu tehdejší vlády krvácet.

Roman Kudlička: Jestli pro mě měla tato situace nějaký přínos, tak že jsem se přinutil získat nějaké nové informace o tom, co se dá dělat s penězi, jaké banky co nabízejí a co se dá kde spořit nebo investovat. Ideálně by se o to měl asi každý starat standardně, ale tato situace k tomu přiměje i ty, kteří to dosud neřešili.

Karel Stržanovský: Já úspory nasypal do akcií už loni v dubnu. Teď ztrácím, ale méně, než je inflace. A až se ceny ustálí, vydělám.

Bruno Chojka: Každý má jiný spotřební koš, u někoho je inflace 30%, u někoho 5%, takže bych nepaušalizoval. Já mám fixovaný plyn a elektřinu do roku 2024, benzin a potraviny nakupuju v Polsku, do restaurace na obědy nechodíme, takže celý ten humbuk jde mimo mě.