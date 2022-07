Inflace ve velkém decimuje Čechům úspory

V červnu dosáhla meziroční míra inflace v Česku 17,2 procenta. To znamená, že pokud byste si teď schovali pod polštář třeba 200 tisíc a inflace by zůstala stejná, za rok by hodnota vašich peněz klesla o 34 a půl tisíce. Proto je lepší investovat.

Podle statistik ČNB měly domácnosti v bankách na konci května uloženo 3,2 bilionu korun vkladů. Z toho na netermínovaných vkladech 2,5 bilionu a na termínovaných účtech 0,7 bilionu.

Stovky miliard „zmizely“

Pokud započítáme průměrné úrokové sazby na běžných, spořicích či termínovaných účtech a zároveň odečteme inflaci, vyjde nám, že peníze českých domácností v bankách ztratily v meziročním srovnání ze své hodnoty už přes 500 miliard korun.

K investování se proto obrací čím dál více lidí. Investování mezi běžnými lidmi začalo nabírat na popularitě již během pandemie, když se lidé snažili využít poklesu na akciových i digitálních trzích. Přebytek peněz a nízká pořizovací cena znamenaly relativně snadný výdělek.

Teď je ale situace jiná. Meziroční inflace dosahuje rekordních hodnot, a z investice se tak stává ne snaha vydělat, ale hlavně netratit kvůli inflaci. A nástrojů existuje několik, od „konzervativních“ spořicích účtů až třeba po nemovitostní fondy.

Do čeho investovat?

Základní otázkou pro začínajícího investora nebo kohokoliv, kdo se chce o své peníze nějakým způsobem starat, je, jakou míru rizika je ochotný přijmout, vysvětluje pro SZ Byznys Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Například nemovitostní fondy nespočívají jen v tom, jak se vyvíjí ceny nemovitostí. Drží nemovitost, která generuje nájem, což stabilizuje výkonnost celého toho fondu. Ty jsou letos relativně odolné, většina z nich roste, nebo si alespoň drží hodnotu,“ přibližuje možnosti pro opatrnější investory Bechník.

Kromě nemovitostních fondů doporučuje také fondy s českými státními dluhopisy. Ty jsou totiž nejen bezpečné, ale výhledově jsou výdělečné a budou vydělávat i v případě, že jiné investice půjdou dolů.

„Bezpečné jsou také fondy českých státních dluhopisů. Ten má vysoký výnos, současně se nečeká, že by sazby ČNB měly nějak růst, takže jsme u stropu výnosu, a zároveň ve chvíli, kdy by měly sazby klesat, začnou fondy státních dluhopisů ještě růst,“ vysvětluje Bechník.

Termínované vklady

Mezi běžnými lidmi jsou dále populární termínované vklady, které poskytuje většina bank. „Vidíme výrazně vyšší zájem i o produkty s delším horizontem. Zejména je zájem o termínované vklady a investiční produkty. Mezi investicemi pak dominují fondy krátkodobých dluhopisů a již tradičně smíšené fondy,“ říká tiskový mluvčí skupiny ČSOB Patrik Madle.

Pokud začnou investovat teď, bude investice vůči inflaci záporná, ale pokud počkají 5 let a inflace se přiblíží ke 3 procentům, budou schopní ji porazit. Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select

Termínované vklady nabízejí úroky od 3 procent při uložení peněz na jeden měsíc až po 5 procent při uložení na rok nebo dva. Podobné úroky na svých termínových účtech nabízí i jiné banky. UniCredit Bank nabízí úrok 6,3 procenta na roční termínovaný vklad.

„Velký zájem klientů je v našem případě o termínované vklady, kde Moneta aktuálně nabízí úrok 5 %,“ potvrzuje manažer investičních fondů Moneta Money Bank Tomáš Kapoun.

„Největší konkurenci mají termínované vklady v českých státních dluhopisech. Velká část těchto konzervativních fondů zaměřených na český trh přesahuje výnosem po odečtení průběžných nákladů šest procent. Lidé začínají po těchto fondech pošilhávat a zvažují, jestli raději termínované vklady, nebo právě tuto možnost,“ myslí si Bechník.

Nutno podotknout, že inflace během léta bude atakovat 20 procent a za celý rok bude v průměru dosahovat 13 procent. Zmíněné produkty ji tedy svým úročením neporazí, ale využít je bude lepší, než když lidé nechají peníze na běžných účtech s minimálními úroky.

U bank roste obliba podílových fondů. „Klienti investují zejména skrze podílové fondy, které umožňují diverzifikovat riziko klienta tak, aby jeho investice byly méně náchylné vůči krátkodobým tržním výkyvům. Celkový objem investic spravovaný podílovými fondy České spořitelny v loňském roce narostl o 13,5 % na 185 miliard Kč,“ říká Filip Hrubý, mluvčí Finanční skupiny České spořitelny.

Stejné je to i v Monetě. „Pozorujeme i nárůst investic do podílových fondů, a to zejména v oblasti konzervativních fondů, které jsou primárně zaměřené na české státní dluhopisy. Velmi populární je také realitní fond zaměřený na české nemovitosti. Třetí oblastí, v níž vidíme velkou poptávku klientů, jsou pak akciové fondy zaměřené na hodnotové akcie: právě zde je zřetelně vidět změna investiční nálady klientů od rostoucích, spíše technologických, titulů k hodnotovým, nejvíce pak dividendovým akciím,“ vysvětluje Kapoun.

Krátkodobá rizikovější investice nemusí inflaci porazit

Pro jedince nebo firmy, které si mohou dovolit se svými penězi trochu zariskovat, se pak otevírají nové příležitosti, které způsobily především bezprecedentní události ve světě. U nich, stejně jako u většiny jiných investic, platí základní pravidlo - zajistit vysokou míru diverzifikace, tedy rozdělení peněz do různých aktiv.

„Odvážnější investoři investují plošně. Chtějí být současně v Evropě, pokud by se uklidnila situace na Ukrajině, chtějí být v Americe, kdyby to v Evropě nevyšlo, ale současně chtějí mít i Asii. To především proto, že se začíná probouzet Čína,“ říká Bechník.

I odvážnější investor ale musí být realista. Podle Bechníka je prakticky nemožné investovat tak, aby v následujících měsících vykryl výdělek inflaci. „Investiční horizont je ale běžně mnohem delší, investoři se soustředí na to, kam inflace vyklesá v následujících dvou až třech letech. Pokud začnou investovat teď, bude investice vůči inflaci záporná, ale pokud počkají pět let a inflace se přiblíží ke třem procentům, budou schopní ji porazit.“

„Z pohledu obezřetného investování, ke kterému spořitelna dlouhodobě klienty vybízí, je zásadní zejména neustále rostoucí objem pravidelných investic. Ten v loňském roce vzrostl o více než 15 %. Klienti podílových fondů České spořitelny takto loni proinvestovali 8,5 miliardy Kč,“ vysvětluje Hrubý.