Babiš by nás letos zadlužil dvakrát tolik co naše vláda, říká Stanjura

Minulá vláda ještě před válkou navrhovala schodek 377 miliard. Kdyby státní kasu obhospodařovalo hnutí ANO Andreje Babiše za současných okolností, byl by podle Stanjury z ODS schodek dvojnásobný: „Teď by bezpochyby vznikly dvě zákonné valorizace důchodů, to je 30 miliard, takže už jsme přes 400 miliard. A když se podívám, jak by postupovali při kompenzacích energií, tak je to dalších 250. Jen letos by udělali podle mě schodek kolem 600 miliard. To naše vláda udělá tak maximálně za dva roky.“