Stanjura chválí úředníky. Stát letos vybere na daních o desítky miliard víc

Pokud by se tak skvělá bilance udržela až do konce roku, schodek rozpočtu by přes vyšší výdaje způsobené válkou dokonce poklesl pod 250 miliard. Experti ministerstva o tom však pochybují. „Vývoj hospodaření rozpočtu naplňuje představy o rychlém snižování deficitu. Pod vlivem důsledků invaze ruských vojsk lze však ve zbývající části roku očekávat spíše pesimističtější vývoj,“ varuje Tomáš Weiss z oddělení komunikace ministerstva.