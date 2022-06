Kryptoměn se zbavte, zaniknou. Jen bitcoin nechte pro děti, říká ekonom

Kryptoměny ať každý prodá, bitcoin ať si nechá, radí Dominik Stroukal v podcastu Ve vatě. Bitcoin tu bude i za deset let, na rozdíl od většiny dalších kryptomincí, předpovídá ekonom.

„Já mám kryptoměny dávno prodané, mám už jen bitcoin. Kdo je v něm déle než týden, není překvapen, že to občas padne,“ komentuje expert na kryptotrh Dominik Stroukal pád ceny nejznámější kryptoměny.

Trh s kryptem je v poslední době pod tlakem. Investoři rizikové aktivum prodávají, utíkají do bezpečnějších aktiv. Stroukala ale pokles hodnoty nechává chladným. „Není to taková divočina. Bitcoin spadnul na cenu z konce roku 2020, třeba Netflix je na ceně z roku 2017,“ říká.

Navíc je trh s bitcoinem malý, každý prodej ho dokáže rozkolísat. „Tržní kapitalizace bitcoinu je malá v porovnání s čímkoliv na světě. Když někdo potřebuje půl miliardy dolarů, aby zachránil nějakou jinou kryptoměnu, která padá, tak se to na trhu podepíše, je schopný ho skoupit celý,“ říká Dominik Stroukal.

„Teď si myslím, že by to nemělo lítat nahoru. Ale kdo má klidné spaní a drží bitcoin dlouhodobě, protože ho chce třeba jako já dát dětem, a ne proto, že chce být rychle a hodně bohatý, tak ať ho neprodává.“

Jiné je to podle Stroukala u dalších kryptoměn. Mezi top 10 největších patří například Ethereum, Tether, Cardano, Dogecoin, Binance. Které z nich budou existovat i za deset let? „V roce 2012 z dnešních top 10 neexistovala ani jedna. Z roku 2013 tam je jen Dogecoin. Ale Bitcoin zůstane. Ethereum má historii a komunitu, je dost možné, že přežije. A Monero tady za 10 let ještě bude,“ tipuje Stroukal.