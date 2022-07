Inflace dál roste. Mouka zdražila o 70 procent, chleba téměř o třetinu

Ceny v Česku dál rostou. Inflace dosáhla nejvyšší úrovně od začátku 90. let a podle českých statistiků v červnu činila 17,2 procenta, oproti květnu se ceny zvýšily o 1,6 %. Vrcholu by podle ekonomů měla dosáhnout v červenci, kdy by se mohla přiblížit k dvacetiprocentní hranici. Rostly především ceny bydlení a potravin.