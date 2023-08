Letadlo nad Českem vypustilo tuny paliva. Je to zanedbatelné, říká expert

Na případ jako první upozornil německý deník Bild, podle něhož došlo k vypuštění leteckého paliva nad Českem – v blízkosti hranic. Veřejnoprávní stanice MDR ale posléze informovala, že se pilot kerosinu zbavil až nad spolkovými zeměmi Sasko a Durynsko.

České Řízení letového provozu ve čtvrtek dopoledne uvedlo, že k události došlo v pondělí a „byla vyřešena v souladu se stanovenými bezpečnostními postupy“.

Mluvčí ŘLP Richard Klíma upřesnil, že letadlo nad Českem strávilo čtvrt hodiny a vypustilo nad naším územím 15 až 20 tun paliva. „Letělo ve výšce 5100 metrů, což je mnohem výš, než je pro tyto situace předepsaná výška,“ řekl serveru Novinky.

Ačkoliv se to může zdát jako obrovské množství, podle experta na bezpečnost letecké dopravy a bývalého pilota Ladislava Kellera nejde o problém.

Životní prostředí to nijak neohrožuje, jak říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Co se s palivem v atmosféře stane, když ho letadlo vypustí? 110 tun nezní jako úplně malé množství.

Rozptýlí se do vzduchu a velmi pomalu sesedá k zemi. Vzhledem k tomu, že to je na velké ploše, tak se i vlivem větru dál rozptyluje, životní prostředí to ale nijak neohrožuje. Rozprostřelo se to v podstatě přes celou republiku.

Takže na přírodu nebo na člověka to nějaký, byť minimální, vliv nemá?

Ne, ani zanedbatelný.

Jak často se podobné věci vůbec stávají? Je to běžné?

Není, protože letadel, která jsou postavená tak, aby vypouštěla nebo musela vypustit palivo před přistáním v případě nouze, létá už jenom pár kusů. Vzhledem k množství letadel, která jsou současně v provozu, je to naprosto zanedbatelné. Čas od času k tomu dojde, ale není to nic, co by se dělo každodenně.

Proč letadlo nad Českem vlastně palivo vypustilo?

Popraskalo mu přední sklo a nemohli pokračovat v letu, takže se museli vrátit. Kapitán se tedy rozhodl, že se vrátí na místo vzletu, tedy do Lipska. Protože byla ale aktuální hmotnost vyšší než maximální přistávací, požádali piloti Řízení letového provozu o vypuštění paliva. Přistávací hmotnost je nižší než vzletová a podvozek letadla by tak těžké letadlo při přistání nemusel unést.

Jaké jsou podmínky k tomu, aby se pilot mohl rozhodnout takové množství paliva vypustit do atmosféry?

Tak to záleží na konkrétní situaci. V tomhle případě krátce po startu prasklo čelní sklo. Pilot se podíval do manuálu, kde bylo napsáno, že musí přerušit let a přistát. A protože aktuální hmotnost byla výrazně vyšší než maximální přistávací, tak si spočítali, kolik paliva musejí vypustit. To tedy udělali a vrátili se zpátky do Lipska.

A to může posádka udělat kdykoliv a kdekoliv ve chvíli, kdy zjistí, že mají nějaký problém a musejí kvůli přistání vypustit palivo?

V takovém případě musejí požádat Řízení letového provozu, od kterého dostanou příslušné povolení a další pokyny k tomu, kde můžou s vypouštěním paliva začít a kde skončit.

Platí pro to nějaká pravidla? Můžou například vypouštět palivo jen nad neobydleným územím?

Musejí dodržovat tu trajektorii, kterou jim Řízení letového provozu povolí, tam je nutná koordinace. Protože v době, kdy se to palivo vypouští, se pod tím letadlem nesmí vyskytovat další provoz, takže musíme, jak se říká, vyčistit cestu. Co je pod ním na zemi, ale nehraje roli.

Takže na zem nedopadne vůbec nic, rizikový je jenom prostor, ve kterém se nacházejí další letadla?