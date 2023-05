Maturity odstartovaly. Výsledky testů budou známé do půlky května

Společná část maturit, tedy didaktické testy, se v jarních termínech koná od 2. do 4. května 2023.

Centrum Cermat, které zpracovává jednotné testy, předá výsledky jarních termínů ředitelům škol nejpozději do 15. května. Ředitelé mají povinnost výsledky sdělit žákům nejpozději následující pracovní den.

Kromě toho se může každý žák přihlásit až ke dvěma nepovinným testům z ostatních předmětů, které si nezvolil jako povinné. Může to být jiný cizí jazyk, matematika nebo rozšiřující matematika. Výsledky nepovinných testů hrají roli v přijímacích zkouškách na vysoké školy.

U češtiny tvoří 40 procent hodnocení zkoušky písemná práce, 60 procent ústní zkouška. Povinnou zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit získaným jazykovým certifikátem, když to ředitel školy dovolí.

Když se žák z vážných důvodů, například nemoci, nemůže na zkoušku dostavit a ředitel mu uzná omluvu podanou do tří pracovních dnů od konání maturity, má právo na náhradní zkoušku.

V případě neúspěchu v povinném předmětu má žák další dva možné pokusy v opravných zkouškách. U nepovinných předmětů tato možnost neexistuje. Ke složení maturity je nutné opravnou zkoušku složit do pěti let od ukončení posledního ročníku střední školy. Opravnou zkoušku žák skládá jen z předmětu, který nezvládl.

Každý žák, který konal zkoušku nebo z ní byl vyloučený, může v případě nespokojenosti či podezření na nesrovnalosti požádat o přezkoumání. U společné části maturit se o to žádá na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, v případě profilové části na krajském úřadě či v Praze na magistrátu. V obou případech je nutné žádost o přezkum podat do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání zkoušek.

V podzimních termínech se společná část zkoušek koná v době od 1. do 10. září 2023, přesný rozpis stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna. Výsledky budou mít školy do 10. září 2023.