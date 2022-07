Monstrózní plameny a hukot, vyprávějí hasiči, kteří zachránili Meznou

Říká, že v okolí Mezné se boj s ohněm změnil. „Doteď to bylo korunové hoření. To byly ty plameny, co šly, velká stěna. Teď to přejde do fáze kořenového hoření. Takže když budete hasit tady, budete to mít hotový, tak vám to vyleze támhle,“ říká, co v následujících několika dnech hasiče čeká.