„Musím mít druhou práci.“ Pomáhají a sami teď mají potíže

Přes týden pracuje v pražském nízkoprahovém klubu, kde se stará o ohrožené děti nebo mladistvé v tíživé životní situaci. Od září si musel najít ale ještě druhou práci, do které teď chodí o víkendech.

„Začalo to tím zdražováním. Mám zdravotní problém a musím držet specifickou dietu, ceny rostly opravdu ve velkém,“ říká Martin, který si přál zůstat kvůli svým klientům v anonymitě, a redakce tak změnila i jeho křestní jméno.

Žije v Praze v nájmu, v nízkoprahovém klubu pracuje už šestým rokem. Přesto má čistý plat kolem 25 tisíc korun a náklady na bydlení mu letos vzrostly na 17 tisíc korun. Dalších několik tisíc korun měsíčně teď přidá do rozpočtu přes víkend.

„Je to vyčerpávající a už přemýšlím, jestli to je dlouhodobě slučitelné. Už si i říkám, jestli neskončit v sociálních službách a nenajít si místo dvou prací jednu lépe ohodnocenou. Abych měl víkendy volné,“ svěřuje se sociální pracovník a rovnou dodává, že současná profese ho ale naplňuje a jiné zaměstnání by ho tolik nebavilo.