„Objevují se nové tváře.“ Strávili jsme noc s hlídkou pečující o bezdomovce

Chvíli po středeční půlnoci ukazuje aplikace v telefonu teplotu kolem dvou stupňů, pocitově se už ale na ulici nedá vydržet bez čepice a rukavic. A to i přesto, že chůzi po ulici střídáme s jízdou v autě.

„No, mně je taky zima,“ postěžuje si – za celou dobu poprvé – směrem ke křoví Michaela Márová, vedoucí pracovníků z Naděje, kteří v noci vyrážejí za lidmi bez domova. „Tak já tam za vámi lezu. Proč nejste na noclehárně?“ ptá se, ale hned po čtyřech a s čajem leze do útrob keře.

Václav zmiňuje, že muže zná a že má nejspíš omrzliny, ale zatím se jim nepodařilo ho přemluvit, aby se vzdal svého improvizovaného stanoviště v křoví a nechal se odvézt do některého ze zařízení pro lidi bez domova, kde by ho mohli i ošetřit. Dnes v noci se nakonec Martina podaří přesvědčit.

Václav i Michaela jsou součástí takzvaného „nočního terénu“. Jde o dvojice, které od osmi večer do osmi hodin ráno chodí po hlavním městě a starají se o lidi žijící na ulici. Služba funguje přes zimu, tedy od prosince do konce března.

„Snažíme se pohlídat, aby se třeba neopili a nesundali si v noci boty. To pak, když jsou mrazy, ty prsty můžete okrájet,“ shrnuje naplň práce o pár hodin dříve Václav. Protáhlý muž ve sportovním oblečení zrovna připravoval čaj a přeléval ho do termosek.

Podle Václava se na ulici letos objevují nové tváře, ale zatím nelze úplně říct, jestli je to kvůli zdražování horší. Oba terénní pracovníci vysvětlují, že první týdny lidé bez domova dělají vše pro to, aby na nich nebylo poznat, že žijí na ulici.

Letošní rok je ale podle Michaely Márové jiný v tom, že jsou po covidu opět vánoční trhy, a lidé proto zůstávají déle v ulicích. To jim ztěžuje trochu práci. „V tomhle byl covid paradoxně skvělý. Když byl v noci někdo na ulici, bylo jasné, že je to náš klient,“ vysvětluje.

Mladá žena s kudrnatými vlasy vypráví, jak o víkendu přivezli domláceného muže, který se následně začal na pokoji sebepoškozovat. „Celý pokoj byl od krve, bylo to výživné,“ souhlasí Václav.

Hned první klient, kterého na Karlově náměstí terénní pracovníci chtějí oslovit, před nimi spíše prchá. „Vy jste si běžel chránit svoje věci, že jo?“ ptá se ho Michaela vesele, když pochopila, že si muž nebyl jistý, co se kolem něj děje, a instinktivně se vracel k odloženému kufru. Starší muž přikyvuje.

Reportérovi se představuje jako Franc. Vypraví, že je ukrajinský Čech. Synové zůstali na Ukrajině, on se podle svých slov před sedmi měsíci vrátil do Česka. Na ulici je od července.

„Proč nechodíte do Hermesu?“ ptá se ho Michaela s odkazem na noclehárnu pro lidi bez přístřeší na lodi Hermes.

„Protože 40 korun,“ reaguje okamžitě muž. Václav mu vysvětluje, že od prosince do března je přespání v noclehárně bezplatné.

„Tři měsíce. To je takový termín,“ podotkne Michaela Márová s tím, že lidé z nějakého důvodu nejčastěji říkají, že jsou na ulici tři čtyři měsíce. „Možná že to je už delší doba, ale zase to není tak dlouhá doba,“ zamýšlí se.