„Denně nám volají zoufalé rodiny.“ Na azylové domy se obrací nová klientela

„Je to tou polohou na pomezí dvou krajů,“ vysvětluje vedoucí domu Michaela Roušová, zatímco s kolegy i nadřízenými z Naděje sedí v přízemní kanceláři hned u vchodových dveří do budovy.

„Dřív volaly tři, čtyři rodiny týdně, teď je to denně. Volající jsou skutečně zoufalí,“ ilustruje dramatický růst zájmu.

Protože je dům plně obsazený, zapisují si volající do pořadníku. „Potřebujeme vědět jejich jméno, kontakt a důvod, proč se ocitli v bytové nouzi,“ pokračuje vedoucí.

Jelikož se žadatelů ptají na důvody, jsou schopní popsat, co se změnilo: dříve sháněli lůžko v azylovém domě zejména lidé a rodiny z ubytoven, nyní volají ti, co finančně nezvládají utáhnout současné bydlení.

„Nevíme, co bude dál. Budou se asi muset zapojit i obce,“ zmiňuje Josef Průša s tím, že kapacity dočasného bydlení už nestačí. Naděje navíc o jeden dům – v Litoměřicích – přišla.

Jinde to ale podle Dany Nedělkové, předsedkyně Sítě aktérů pro domov, která azylové domy sdružuje, není o moc lepší – plné jsou prakticky všechny azylové domy pro rodiny a matky s dětmi.

„Možná byste našel v republice pár posledních míst pro samotné muže, a to ještě není ta největší zima,“ říká. Letošní situace je o to složitější, že je potřeba hledat ubytování i pro válečné uprchlíky.

Bydlení v azylovém domě nepředstavuje žádný luxus a poskytuje to nejzákladnější: pokoj s postelí, skříní, stolem a židlí (někdy i s televizí) a přístup ke společné kuchyni a koupelně.

Ve společenské místnosti je kromě počítače s připojením k internetu i lednice, kam si každý může dát potraviny, ale musí si je uložit do vlastní podepsané tašky. Klienti k ní mají navíc omezený přístup – vždy musejí požádat pracovníky s klíči.

Ubytovaní si jsou enormního zájmu dobře vědomi, neskrývají tak vděčnost. Sami dobře vědí, jak je těžké střechu nad hlavou najít. Části z nich se krátí roční lhůta, kterou v azylovém domě můžou strávit (viz infobox), a tak shánějí nové ubytování.

Jiní zase už zažili beznadějné obvolávání azylových domů během letošního roku. To je i případ mladého muže, který se představuje jako Pepa. Přišel sem v říjnu i s tehdy těhotnou partnerkou, momentálně se tak na pokoji starají i o dcerku.

„Obvolával jsem toho víc, to bylo ještě léto. Nejdříve mi řekli, že tady nemají místo, pak se mi odsud na podzim ozvali,“ vypraví a informaci, že mu zavolali zpátky, i po měsíci podává s velkým překvapením a vděkem.

Pepa s rodinou je v azylovém domě od října. Teď se soustředí na to, aby s ním na pokoji mohly bydlet i dvě děti, které jsou zatím v dětském domově.

Vypráví, že před příchodem do azylového domu bydleli neoficiálně u příbuzných, kde ovšem hrozilo, že pokud na to přijde majitel, dostanou výpověď z nájmu všichni.

„Máme dost času si najít pořádné bydlení,“ pochvaluje si Pepa v reakci na dotaz, jestli se nebojí, co bude dělat za rok.

„Přišla jsem o byt. Neměla jsem na zaplacení,“ vypráví, jak se tu i s rodinou ocitla. Přiznává, že vedle zdražování byl důvodem i manželův nástup do vězení.

Za zdejší bydlení je ráda. S pohledem na své děti, které u stolu hrají deskové hry, dodává, že jinak by byli na ulici.

Václav se těší, že by si díky práci mohli najít i bydlení. Věří, že díky azylovému domu opět začne fungovat.

Loni v zimě byl přitom na dně. Než se dostal sem do Roudnice, žil čtyři měsíce v garáži. „Živily mě kontejnery, za to se nestydím,“ dodává vážně.

„Na poslední ubytovně mi ukradli tablet, který mi zůstal jako památka na mámu. Když jsem to nahlásil, začali mi vyhrožovat,“ tvrdí. Výhrůžky podle svých slov bral vážně, protože šlo o drogově závislé, s nimiž sdílel pokoj. „Ti byli všehoschopní…,“ zmiňuje trochu tajuplně před azylovým domem na cigaretě.

Proto se raději stáhl do azylového domu. Až mu uplyne lhůta, má v plánu zkoušet další azylové domy nebo ubytovny. „Zkusím Mělník nebo Chomutov.“

Z neustálého pendlování se není schopen vymotat. Tvrdí, že mu v tom brání požadavek na vysoké kauce od majitelů bytů. Po poslední zkušenosti z ubytovny ale má strach. „Nechci dělat chytrého, ale získat dneska byt prakticky nejde. My slabí nakonec chcípnem. Stát by to měl vědět. Chcípnem,“ uzavírá na rozloučenou s odkazem, že chybí dlouhodobější bydlení pro chudé.