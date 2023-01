Otročil jsem pro něj 11 let. Výpověď syna poslala šéfa stavební firmy za mříže

Před několika týdny nakonec padl definitivní rozsudek. Krajský soud v Praze poslal dvaasedmdesátiletého Radomíra Ulmana na šest let do vězení. Přitížila mu nejen jeho trestní minulost, ale zejména výpověď syna Davida, na kterého byla oficiálně napsaná stavební firma. Ten časem otočil a začal vypovídat proti otci. Díky doznání k podvodům pobytu za mřížemi unikl a vyfasoval jen podmínku.

Dvaatřicetiletý David Ulman nejprve společně se svým otcem vinu popíral. Na poslední chvíli ale začal mluvit. „Nejde mi o moje očištění, ale o zamezení dalšího podvádění slušných lidí. 11 let jsem pro svého otce otročil, potřeboval moji bezúhonnost a šikovné ruce. A já byl hloupý, že mně to nedošlo dřív,“ napsal redaktorce Seznam Zpráv David Ulman v e-mailu, kterým se snažil obhájit svoje jednání.

„Roky jsem říkal, že je to takhle špatně a že to takhle nejde, ale on mě držel v ústraní, abych něco neprozradil. Když jsem se na stavbě začal bavit se zákazníkem, otec rychle přiskočil a strhnul debatu jinam. Uznávám, že jsem jednodušší typ, ale nedokázal jsem ho prostě opustit,“ dodal Ulman mladší.