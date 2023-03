Prezident Pavel čelí kritice za výběr moderátora svého podcastu

Michal Půr řekl, že iniciativa vzešla z obou stran. „Párkrát jsme se bavili o tom, že by bylo fajn udělat podcast čistě prezidentský. Takové Hovory z Lán pro jinou skupinu. Mimo Prahu, na jiných platformách. Napsal jsem koncept a shodli jsme se, že do toho jdeme,“ sdělil Seznam Zprávám.

Půr odmítl, že by podcast Podhradí jakkoli souvisel s jeho dalšími pořady. „Jelikož veřejné dění komentuju, tak říkat, že mám nestranný pohled na veřejné dění, by bylo příliš odvážné. To nepochybně nemám a nikdy jsem se tím netajil. Nepovažuju se ani za novináře, ale spíš moderátora či tvůrce,“ reagoval na dotazy.

„Ve velmi krátké době je to již poněkolikáté, co se komunikace prezidenta probírá – a to ne co se týče obsahu, ale formy. Lidé se neptají, co prezident říkal, ale proč si vybral Půra, což svědčí o neprofesionalitě komunikace kanceláře,“ uvedla Hejlová.