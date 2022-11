Plynulá angličtina a problémy dnešního světa. Modelové zasedání OSN v Praze

I když byla po čtyřech dnech na účastnících znát únava, dávali do svých proslovů všechno.

Svoje role brali vážně, mimo jednání byla ale cítit přátelská atmosféra. Právě objevení nových přátel je něco, co si od setkání slibovala většina účastníků.

Možnost uspořádat akci na magistrátu dal organizátorům radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti). „Od první konference to tady máme pod záštitou pana radního zdarma,“ dodává studentka.

„První konference byla malá, jen s účastníky z Česka. Už v roce 2018 jsme měli zahraniční delegáty. V roce 2020 jsme přešli do on-linu, ale v roce 2021 a letos už jsme zase přešli k velkým konferencím,“ říká Dlouhá a přiznává, že návrat do prezenční podoby byl po roční pauze náročný.

Letos na celou čtyřdenní událost dohlíží 15 organizátorů z řad studentů druhého a třetího ročníku. Kromě magistrátu se konference odehrává i přímo na gymnáziu Omská. Právě tam zasedali delegáti do jednotlivých komisí.

MUN, tedy Model United Nations, v překladu Modelová Organizace spojených národů je událost, kde si studenti mohou vyzkoušet, jaké to je řešit vážné problémy současného světa.

Vžívají se do rolí delegátů jednotlivých států OSN a věnují se různorodým globálním problémům dneška.

„Nejdříve jsem dělal debatu, což je podobná disciplína, ale díky novému učiteli, rodilému mluvčímu z Ameriky, který podobné konference pořádal, jsem zjistil, že existuje kolem těchto simulací široká komunita. Když jsem zjistil, že je to podobné debatě, tak jsem to zkusil,“ říká jeden z účastníků Jindřich Stejskal.

Na akci ocenil hlavně to, že mohl získat zkušenosti s mluvením na veřejných akcích, ale také nabyté znalosti, které získal rešeršemi problémů.

„My studujeme na gymnáziu Omská, takže jsme o akci věděli dlouho, tak jsme se rozhodli to zkusit. Známe tu spoustu lidí – a to je ten hlavní důvod,“ říká Jindřich Štibral, který na zasedání zastupoval Thajsko. I on hodnotí jako pozitivní přínos možnost najít si nové přátele nebo procvičit se v angličtině.