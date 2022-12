Pod čarou: Rozbrečel vás chrčící modem? I technologie mají duši

Sám také patřím spíše k táboru staromilců. Když jsem ale po železničním mostě nedávno procházel, došlo mi, že mi nebude scházet jen to, jak starý most vypadal, ale především, jak zněl. Původní konstrukce při průjezdu vlaku rachotí a klepe se, s ní i celé okolí, a ať už bude nový most vypadat jakkoliv, nové moderní kolejiště jistě nebude mít stejný zvuk. Při rekonstrukci tak z daného místa zmizí nejen vizuální dominanta, ale také část neviditelné zvukové krajiny, která s ním byla desítky let spojená.