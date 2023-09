Šéf Bulovky: Pokud lékaři nenastoupí, mám v záloze externisty

Od začátku září mají lékaři ARO pražské Fakultní nemocnice Bulovka nového primáře. Stal se jím Josef Škola. Jenže proti výsledkům výběrového řízení se tamní anesteziologové postavili a na protest odmítli sloužit přesčasy. Na spor upozornil jako první Deník N.

Anesteziologové proto varovali ostatní pražské nemocnice, že se od pondělí budou muset v odpoledních a nočních hodinách o pacienty postarat. Na Bulovku přitom přijíždí nejvíce záchranek ze všech českých nemocnic, okolo 30 tisíc ročně.

Ředitel nemocnice Jan Kvaček ale v rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, že k ničemu takovému nedojde.

Od následujícího pondělí odmítají lékaři z vašeho ARO pracovat po 15:30. Můžete zaručit, že se vašim pacientům dostane potřebné péče?

Můžu zaručit, že ano. Má to ale dvě roviny. Lékaři, kteří se uchýlili k této formě protestu, nemají žádný zákonný způsob, jak ho realizovat. Vyhrožují něčím, co je v rozporu s pracovní smlouvou i se zákonem. K tomu máme právní výklad.

Nevěřím tedy, že se k tomuto kroku uchýlí kolektiv desítek lidí. Pokud se ale přesto někteří rozhodnou nepřijít do služby nebo z ní odejít, tak budeme muset služby posílit ochotnými lékaři, kteří se protestu neúčastní, a externisty, se kterými jsme domluveni.

Co se děje na Bulovce? V září proběhl konkurz na primáře ARO. Místo dosavadního šéfa lékařů Jakuba Baly byl jmenován Josef Škola. Tamní anesteziologové se ale proti „neprůhlednému a bezdůvodnému výběrovému řízení“ postavili. Řediteli nemocnice Janu Kvačkovi poslali dopis, ve kterém nesouhlasili také se jmenováním nového primáře, který podle nich nemá „morální kredit“, aby ho mohli vnímat jako respektovaného vedoucího pracovníka. O dopise informoval jako první Deník N. Zároveň lékaři informovali všechny ostatní pražské nemocnice, že na protest budou pracovat pouze v základní pracovní době od 7:00 do 15:30. V mezidobí se tak podle nich musí o pacienty postarat zbylá zdravotnická zařízení. Fakultní nemocnice Bulovka ale vyhlásila na oddělení ARO nepřetržitý provoz, takže by podle vedení nemocnice k žádné změně v péči o pacienty od začátku října dojít nemělo.

A kolik externistů navíc máte k dispozici?

Pro představu – naše ARO má na přepočtené úvazky řekněme 44 lidí. A k tomu máme nyní deset externistů, kteří jsou ochotni pomoct. Sháníme samozřejmě další, ale část současného kolektivu je ochotna normálně do směn nastoupit.

Ředitel: Přecházíme do nepřetržitého provozu

Na další pražské nemocnice tedy výpadek nedopadne tak, jak je dopředu varovali vaši lékaři?

Předpokládáme, že ne. Na lůžkové části ARO je ve službě jeden lékař, když budeme mluvit úplně konkrétně. Spousta lidí může mít pocit, že z Bulovky bude potřeba apokalypticky převzít třeba 100 pacientů, což se nestane. Samozřejmě musíte mít nějakým způsobem zajištěné operační sály, ale nemocnice určitě nebude v noci bez anesteziologa.

Mně ale přijde absurdní, aby člověk, který uzavřel platné ujednání, ho svévolně porušil a nepřišel do práce.

Foto: FN Bulovka, Seznam Zprávy Ředitel Fakultní nemocnice Bulovka uklidňuje pacienty, že i v říjnu o ně bude nadále postaráno.

U toho se zastavme. O přesčasech lékařů se teď hodně hovoří. Část z nich chce vypovědět pracovní smlouvy, na základě kterých pracují navíc. Jak to máte nastavené vy, když říkáte, že by vaši lékaři porušili smlouvy, kdyby nepracovali mimo svou pracovní dobu?

Odrážíme se od dvou věcí. První je přesčasová práce. U nás se ta část nad povinných 150 hodin až do legálních 416 dělí v rámci kolektivní smlouvy na dvě pololetí. Takže 208 za každý půlrok. Vypovědět tyto přesčasové hodiny samozřejmě lze, ale pouze písemně se základními náležitostmi, ale hlavně v souladu s občanským zákoníkem s účinností až od 1. 1. příštího roku. Pokud se bavíme o tom, že by přesčasy lékaři vypověděli teď.

Nejde tedy o dohody o provedení práce, které lékaři často kvůli přesčasům uzavírají?

Dohody v tomto směru vůbec nevedeme. Máme všechno v souladu se zákoníkem práce, jak to jen ve zdravotnictví jde. Tohle je tedy součástí pracovních smluv a je to vykazováno korektně jako přesčasová práce se vším všudy.

Co říká interní právní výklad nemocnice „Závazky jednotlivých lékařů ARO a OUP konat práci přesčas (tedy v limitu 208 hod. za kalendářní pololetí) jsou smluvními závazky, sjednanými přímo v pracovním smlouvách, případně v dodatcích pracovních smluv. Takové smluvní závazky proto nelze v souladu se zákoníkem práce a občanským zákoníkem zrušit ze strany jednotlivých lékařů ‚ze dne na den‘, ale je pouze možno je vypovědět (a to písemně) s výpovědní dobou ke konci následujícího kalendářního čtvrtletí po čtvrtletí, kdy byla výpověď doručena zaměstnavateli podle § 1999 odst. 1 občanského zákoníku (k totožnému závěru dospěla mimo jiné i právní kancelář České lékařské komory, viz str. 7 aktuálního Tempus Medicorum ze září 2023).“ „Případné jednání lékařů ARO a OUP v rozporu s výše uvedenými pravidly shledává Právní oddělení FNB nejen za porušení zákoníku práce a souvisejících předpisů (tj. za deliktní jednání sankcionovatelné prostředky pracovního a občanského práva, včetně náhrady vzniklé škody), ale i za možné trestněprávně relevantní jednání např. s ohledem na vědomé ohrožení životů a zdraví pacientů.“

A druhá část, kterou jste zmiňoval k řešení situace?

Druhá věc je zavedení nepřetržitého provozu. Je ale třeba říct, že jak ARO, tak urgentní příjem jsou jako skoro všechna další oddělení v nemocnici vlastně nepřetržitými provozy. Lékaři jsou ale podle jakéhosi zvyku sice v nepřetržitém provozu, ale jednosměnném. Pracují tedy osmihodinovky s přesčasy, což má své určité nevýhody. A my jsme tedy řekli, že jestli opravdu čelíme nějakému ohrožení, tak vy máte povinnost na základě pokynu zaměstnavatele přejít do nepřetržitého provozu.

O co se na Bulovce vede spor

Není to nelegální v tom smyslu, že byste museli s lékaři podepsat nové pracovní smlouvy?

Ne, záleží, co je uvedeno v pracovní smlouvě. U nás na Bulovce nemají zaměstnanci ve smlouvě, v jakém typu provozu pracují. Řídíme se tedy zákoníkem práce, který říká, že jak rozhodne zaměstnavatel, tak to platí. Musíme říct 14 dní dopředu, jak budou vypsané směny. Do té doby ale platí ty staré, které už jsou samozřejmě vypsané.

Příliš manévrovacího prostoru tedy není, ale já strašně nerad celou situaci řeším takto v právní rovině. Jde mi o to, aby celý kolektiv normálně fungoval, a to i ve spolupráci se zbytkem nemocnice.

Může se ale stát, že zkrátka lékaři do služeb stejně nenastoupí, ačkoliv tím podle vás poruší své pracovní smlouvy nebo zákoník práce. Jak to oddělení pak může fungovat i nadále?

Těžko říct. Já hlavně doufám, že se do takové situace vůbec nedostaneme. Celý tento rozpor, který na Bulovce máme, je obrovsky precedenční pro všechny nemocnice ve zdravotnickém systému.

O co vlastně jde? Primáře oddělení jmenuje a odvolává ředitel nemocnice a tím to končí. Kolektiv lékařů ARO, který vystupuje prostřednictvím několika svých reprezentantů, se ale domáhá toho, abych jmenoval někoho jiného, jinak přestanou v odpoledních a nočních směnách poskytovat péči pacientům. Kde je ta hranice, kam až mohou lékaři jako kolektiv zajít, aby si vynutili něco, na co nemají nárok?

Lékaři si ale v dopise, který vám adresovali a o kterém psal Deník N, stěžují na „neprůhledné a bezdůvodné výběrové řízení“. Postupoval byste zpětně jinak?

Já si tím nejsem vůbec jistý, protože jsem přesvědčený, že bychom došli k tomu samému. Udělali jsme otevřené výběrové řízení, přihlásili se do něj tři kandidáti, ze kterých vybírala sedmičlenná komise předních odborníků. Pěti hlasy ku dvěma byl vybrán doktor Josef Škola, který osm let řídil větší ARO, než je naše. Navíc z okresního oddělení vybudoval špičkovou kliniku.

Nešlo ale vyhlásit výběrové řízení jindy než v srpnu během dovolených, aby se do něj mohlo přihlásit více kandidátů, což také vaši lékaři kritizovali?

Samotné výběrové řízení proběhlo až v září, ačkoliv bylo vyhlášené v srpnu. Chtěl jsem to mít v září hotové, abychom se s novým primářem posunuli někam dál hned, jak budeme venku z prázdninového režimu.

Měsíce takhle fungovat nejde, říká ředitel

Proč jste ale odvolával dosavadního šéfa ARO doktora Jakuba Balu? Protože k tomu mířila původní výtka lékařů, že k tomu nebyl důvod.

Nechtěl jsem o tom mluvit do médií, protože proti doktoru Balovi z lékařského pohledu nic nemám, naopak bych byl velmi rád, kdyby na oddělení zůstal. On tenhle úzus ale porušil a do médií o tom na konci minulého týdne promluvil s tím, že neví, kvůli čemu byl odvolán, možná z důvodu nastavení peněz v týmu. O to ale nešlo.

O co tedy?

Měli jsme na něj opakované požadavky směrem k organizaci péče na ARO. Buďto nebyly splněny, nebo se změny táhly neskutečně dlouho.

Můžete být konkrétnější?

Uvedu příklad. Bulovka má obrovský spád, co se týká záchranek. Přijíždí jich sem skoro 30 tisíc ročně, což je nejvíce v celé České republice. Jsme přitom jedna z nejmenších fakultních nemocnic. Obrovský dopad to pak má na některá naše pracoviště. Interna vyhlásila 55krát stop stav, JIP 94krát. Lůžkové oddělení ARO je ale od začátku roku v průměru z poloviny volné. To není možné. Dlouhodobě tlačíme na to, aby se pacienti předávali.

Šlo tedy o organizační záležitosti?

Ano, už před dvěma roky jsem kvůli jinému případu odvolání primáře zvažoval. Dohodli jsme se ale, že se změní spousta věcí. Řada z nich se ale stejně nestala. Tehdy kvůli jeho změnám na oddělení dalo více než 25 sester výpověď a my jsme museli zavřít podstatnou část lůžkového oddělení.

Přede mnou od vás zrovna odcházeli někteří lékaři z ARO. Setkáváte se s nimi tedy postupně. Můžete říct, kolik jich tedy protestuje? Protože Deník N původně psal o více než 30.

Těžko říct. Dali teď dohromady dopis, že nechtějí nepřetržitý provoz, což podle našeho právního výkladu ale nemá žádnou právní váhu. Chci se s nimi však normálně dohodnout. Nejde to ale přes ultimáta.

V nejbližší době zajistíte péči přes externisty, co bude dál?

Nebudu se holedbat tím, že externisty pokryjeme služby navždy. V tomhle systému nebudeme schopni fungovat dlouhodobě. Je ale asi nepředstavitelné, aby tady byli zaměstnáni dlouhé měsíce lékaři, kteří v rozporu se smlouvou nechodí do práce.

Říkáte, že jde o bezprecedentní spor. O čem se bude podle vás rozhodovat?