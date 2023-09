Válek hasí protest lékařů kvůli přesčasům. Změní zákon, který doteď hájil

Novela, která prošla před dvěma týdny Sněmovnou, umožňuje, aby lékaři mohli legálně pracovat 832 hodin přesčasů. Dosud to byla jen polovina, tedy 416 hodin. Nejen lékaři upozorňují, že to může vést k přepracování či odlivu zdravotníků do zahraničí.