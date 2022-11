Video: Supermarket v Chodově zapálil omylem mladík, který si chtěl nabít mobil

„Telefon mu měl ovšem spadnout a propadnout do jednoho z nákupních košíků. Vzhledem k tomu, že nákupní košíky byly do sebe zasunuté, tak se mu nedařilo mobilní telefon z košíku vytáhnout. Po chvíli se pokusil košíky rozpojit, ovšem neměl u sebe mince, a ani to se mu tedy nepovedlo. Následně měl mladík plynovým zapalovačem začít vytvářet díru v boční části plastového nákupního košíku, kterou si chtěl poté mobilní telefon vytáhnout,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.