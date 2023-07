Praha vypsala tendr na hloubkový audit DPP, kvůli Dozimetru

Pražský magistrát vypsal tendr na hloubkový audit v dopravním podniku (DPP) v souvislosti s loňskou kauzou Dozimetr. ČTK to zjistila z věstníku veřejných zakázek .

„Předmětem veřejné zakázky je provedení hloubkového auditu spočívajícího v prověření všech relevantních skutečností souvisejících s vybranými veřejnými zakázkami a dalšími projekty DPP v souvislosti s kauzou ‚Dozimetr‘ za období let 2014 až 2022,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Firmy se do soutěže mohou hlásit do 2. srpna.