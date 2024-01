Při propouštění by lidé v Liberty dostali až 13 platů. Raději by ale práci

Zahrnuje všechny benefity, které jsme doposud měli. Největší benefit při té nejistotě spočívá v tom, že zaměstnanci mají v případě propouštění možnost odstupného ve výši až třináctinásobku platu. Záleží na počtu odpracovaných let. Přesné částky a roky vám teď z hlavy neřeknu. Základní zákonné odstupné se podle odpracovaných let zvyšuje.

Samozřejmě. Situace už trvá hodně dlouho, asi rok. Zaměstnanci ji vnímají dost nervózně. Propisuje se do toho kombinace více věcí: ekonomická krize, krize v ocelářství a vrcholí to sporem dvou firem o dodržování smluv.

Huť má tradici přes 70 let. Dovedete si představit, že by úplně zanikla?

Nechci si to ani představit. Pořád věřím, že vzhledem ke krokům, které se dělají na ochranu provozu, je reálné vrátit do normálu.

Pokud by přece jen podnik padl, jaké důsledky by to podle vás pro region mělo?

Pořád si myslím, že huť jako taková nastavuje pracovní standardy, jaké mají být ve firmách. Jak co se týče benefitů, tak mezd. Práci by následně muselo hledat ne šest tisíc lidí, ale 20 až 30 tisíc zaměstnanců, kteří jsou na hutě navázaní. Také by celkově klesla životní úroveň na severní Moravě, protože by se snížila konkurence mezi zaměstnavateli.