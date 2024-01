Boj o přežití ostravských hutí doprovází střet ocelářských magnátů

Ještě před pěti lety přitom spolu oba podnikatelé indického původu dělali obchody. Byl to právě Mittal, kdo v roce 2019 prodal ostravskou Novou huť a další provozy Guptově skupině. Úplně dobrovolná transakce to však nebyla. Mittal část svého byznysu prodat musel, protože jinak by podle antimonopolního rozhodnutí Evropské komise nemohl koupit jiné ocelárny v Itálii.

Tato společnost sídlí a vyrábí přímo v ostravském areálu Liberty. Do roku 2010 byla totiž výroba energií přímo součástí hutního provozu. Tehdejší majitel ArcelorMittal ale energetickou výrobu vyčlenil do samostatné firmy. Ta se později stala základem nové skupiny Tameh spoluvlastněné ArcelorMittalem. Spolumajitelem Tamehu je dosud rovněž polský holding Tauron. V něm je největším akcionářem polský stát.

Rozbuškou současného dění v Ostravě byl právě konflikt mezi Liberty a Tamehem. Liberty dluží Tamehu od loňského roku téměř dvě miliardy korun. Tameh se kvůli tomu dostal do druhotné platební neschopnosti a zbankrotoval. Před Vánocemi Tameh dodávky energií do hutí vypnul.

Na 6000 zaměstnanců Liberty a 300 pracovníků Tamehu je od té doby s plnou náhradou mzdy doma a čeká na telefon ohledně návratu do práce. Nyní odstávka platí do neděle 8. ledna. Původně byla naplánovaná do 2. ledna. Šéf Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo ale možnost návratu lidí do práce příští týden na základě svých informací zevnitř Liberty zpochybnil.