Ostravské hutě Liberty se topí ve ztrátě. Před lety přitom vydělávaly miliardy

Krizi v moravskoslezských hutích Liberty Ostrava ilustrují jejich letošní výsledky. Od ledna do konce listopadu prodělaly ocelárny 1,6 miliardy korun. To představuje proti předchozímu období minulého roku výrazné zhoršení výsledku. V minulém období hutě prodělaly 986 milionů korun. Vyplývá to z předběžné účetní závěrky Liberty, kterou má redakce SZ Byznys k dispozici.