Když se přestanou prodávat pracovní rukavice, je tu problém, říká šéf stavebnin

„Jsou to přesně ty materiály, které se ocitají na stavbě v počáteční fázi, tedy zdivo a základní materiály,“ říká v rozhovoru pro pořad Agenda SZ Byznys šéf Pro-Doma Petr Vaněrka s tím, že i když teď může mluvit každý výrobce jinak, na každého postupně dojde. „Je to právě tím, v jaké fázi chronologie té stavby se ocitá. Vlastně se dá říct, že na každého dojde,“ dodává a říká, že v příštím roce uvidíme podobný pokles také u dalších materiálů. Prodejci navíc v tuto chvíli vyprodávají skladové zásoby, takže od výrobců nové zboží příliš neobjednávají.

Petr Vaněrka zároveň upozorňuje na fakt, že stavebnictví zažilo svůj vrchol v minulém roce. „To byl rekordní a nesrovnatelný rok, proto je potřeba brát ta čísla taková, jaká jsou, a řídit se pravidlem, že všechno, co má příčinu, má i následky,“ vysvětluje Vaněrka.

„Můžeme spekulovat o tom, jestli je ta cena správná, vysoká, nebo nízká. Tento rok ale na prodeji stavebních materiálů v celém řetězci neprofituje nikdo. Je pravda, že investor vše svádí na drahé stavební firmy, ty zase na drahý materiál – tedy na nás prodejce – a my na výrobce. Výrobci situaci svádí na dodavatele primárních surovin. Každý má svého viníka a sám se cítí obětí. Faktem ale je, že letos na tom nevydělá nikdo a všichni hledají řešení, jak z toho vybruslit,“ říká Vaněrka s tím, že není pravděpodobné, že dojde k výrazným slevám, protože dnes se prodává do ztráty.

Upozorňuje přitom, že aktuálně jde o obrovský, alarmující propad, který nebude jednoduché nastartovat zpátky. A výrazné oživení neočekává ani v příštím roce, i kvůli tomu, že peníze budou stále ještě drahé. „Za předpokladu, že inflace klesne někam ke dvěma procentům, budou sazby 4,3 procenta a to určitě nebude stačit na to, aby se oživil trh ze strany zájmu investorů a kupujících,“ dodává Vaněrka.

Stavebnictví je podle něj určitý hegemon ekonomiky a také „věrozvěst“, který říká, jak to v budoucnu bude. Právě i díky tomu, že v oboru fungují určité zákonitosti a stavba se relativně dlouho připravuje a staví. „Říká se, že když se přestanou kupovat pracovní rukavice, je to první signál,“ dodává Vaněrka s tím, že rukavice se už prodávat přestaly.

„Je to opravdu taková pomůcka na které můžete hned vidět, co se děje.“ I proto se Pro-Doma na současnou situaci připravuje od poloviny roku 2022. Zastavila se expanze, tlačí se na úspory, efektivitu a náklady. „Jsme velká firma a nechceme dopadnout jako Titanic,“ říká Vaněrka.

„Já dělám ve stavebnictví 20 let a za těch 20 let tady byly krize, ale my jsme je vlastně nikdy neviděli. Teď ji cítíme všude okolo,“ dodává.