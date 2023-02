Pro uprchlíky má Praha „stop stav“. Narazila i rodina, která si sama našla ubytování

Mladá ukrajinská rodina, Oleksij se svojí ženou Natalií a rok a půl starou dcerou, narazila na administrativní vakuum. V rámci nouzového bezplatného ubytování se přestěhovali o zhruba deset kilometrů. Konkrétně z městyse Nehvizdy za Prahou do hostelu v Horních Počernicích.

Legislativa stěhování v rámci nouzového ubytování nezakazuje, pouze upravuje, že cizinec musí do tří dnů nahlásit změnu adresy. Pražský magistrát ovšem s odkazem na vlastní metodiku odmítl ukrajinskou rodinu zapsat do systému, který představuje nutnou podmínku k tomu, aby za ně ubytovatel mohl od státu čerpat kompenzace.

Fakticky tak stěhování zamítl. Rodina, ale i ubytovatel teď řeší, co dál.

Mluví o tom, že se stává, že ukrajinští uprchlíci se z hostelu vystěhovávají mimo Prahu. Problém je tak jen při stěhování do Prahy. „Když už si je do země vezmeme, tak je přece nemůžeme zavřít do jednoho baráku, kde se nahlásí,“ myslí si provozní.