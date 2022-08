Proti všem. Kraj tlačí i přes nevoli expertů projekt za 1,5 miliardy

Důvodem je to, že přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví na svém posledním, červnovém zasedání řekla, že nesouhlasí s tím, aby si Krajská zdravotní pořídila do nového pavilonu dva přístroje: intraoperační magnetickou rezonanci a intraoperační počítačový tomograf. Jejich cena se odhaduje na desítky milionů korun.

„Žádost o tuto dotaci byla stažena,“ potvrdil Jiří Landa z tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj. Důvodem by mohlo být to, že kvůli tomu, že zmíněná komise s koupí nesouhlasila, by ministerstvo firmě ani dotaci neodsouhlasilo.