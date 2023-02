Havlíček odmítá, aby vláda sáhla na zvýšení důchodů. Slibuje jí „peklo“

„Zákon se mění za pochodu. Podle našeho názoru je to protiústavní. Máme na to právní rozbory,“ namítl v diskuzním pořadu Partie na CNN Prima News první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

„Pro nás je to opravdu nepřijatelné. Uděláme vše pro to, aby se to ve Sněmovně neschválilo. Uděláme vše. Budeme mluvit, obstruovat. Hodili jste důchodce přes palubu,“ řekl Havlíček svému oponentovi, ministru dopravy Martinu Kupkovi z ODS.