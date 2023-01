Přehledně: Jak vypočítat starobní důchod v roce 2023

Novinkou ve starobních důchodech od 1. ledna 2023 je takzvané výchovné. Nárok na zvýšení důchodu o příspěvek za vychované dítě, na rok 2023 stanovený na 500 korun, má jeden z rodičů, který o dítě pečoval více než druhý. Podmínkou je péče o dítě před datem vzniku nároku na starobní důchod a po dobu alespoň deseti let.

Ženy, které již před koncem roku 2022 pobíraly důchod, tento příspěvek dostanou automaticky s důchodem podle počtu dětí, který rozhodoval o jejich odchodu do důchodu. Příspěvek mohou získat i muži, ale ti o něj musejí požádat, a to nejpozději do konce roku 2024.