Smršť valorizací s novým rokem nekončí. Co se ještě změní v důchodech

S lednem se také začínají vyplácet pětistovky výchovného za péči o dítě. Záchranáři půjdou do penze dříve. A lidé budou moct o důchod požádat bez front na úřadech, online. Přinášíme přehled změn, které se v roce 2023 dotknou důchodců nejvíce.

Při řádných valorizacích jdou nahoru obě dvě složky penze. Základní výměra, tedy pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce, od ledna stoupne o 140 Kč z 3900 na 4040 Kč. Zásluhová výměra, která se odvíjí od počtu odpracovaných let a výše příjmů, se zvýší o 5,1 %.

Zvyšování penzí svižným tempem zatěžuje státní rozpočet. Ve vládě i mezi experty tak zaznívají úvahy, zda růst penzí nezpomalit. Konkrétně zda pravidla nevrátit do roku 2018. Tehdy se důchody zvyšovaly o inflaci plus o třetinu růstu reálných mezd, zatímco teď rostou o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd.

Od ledna 2023 zavádí vláda Petra Fialy tzv. výchovné. Za každé vychované dítě dostanou důchodkyně a důchodci k penzi 500 korun navíc. Cílem je dorovnat penze ženám, které v Česku pobírají ve stáří méně peněz od státu, právě kvůli nižšímu počtu odpracovaných let, která strávily péčí o děti.

Změna čeká i záchranáře. Od příštího roku budou moci odcházet na odpočinek dříve, aniž by se jim penze snížila. Za dvacet odpracovaných let jim důchodový věk klesne o dva a půl roku.

V současné době je důchodový věk zastropován na 65 letech. Do budoucna se strop bude muset posunout, připustil ministr práce Marian Jurečka. Slováci důchodový strop už zrušili úplně.

K přihlášení ke službě by mělo být možné využít některý ze způsobů elektronické identity. Tedy například eObčanku, datovou schránku či bankovní identitu.

Od procentní výměry důchodu se jim začne odečítat 300 korun za každý i započatý rok ve funkci. Kdo byl „šíbrem“ v KSČ deset let, přijde na penzi o 3000 korun. Změna už je definitivně schválená.

Další změnou chce Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořit pracující či podnikající důchodce. Ti by mohli, pokud návrh ministerstva projde, výrazně ušetřit na pojistném. Nebudou muset platit zaměstnaneckou část pojistného, což je 6,5 % vyměřovacího základu.

Stát chce také méně štědře podporovat penzijní spoření. Státní příspěvek by mohl, pokud resort financí prosadí svůj návrh, od roku 2024 klesnout na 18 procent z ukládané částky. Nyní je to až 30 procent z úložky.

Změna možná čeká i limit pro daňový odpočet u penzijního spoření a životního pojištění. Zatímco nyní si lidé mohli u každého produktu odečíst 24 tisíc korun z daní, nově by se směli odpočíst dohromady 48 tisíc a peníze rozložit podle libosti. Stejnou daňovou výhodu by nově dostaly investice do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů.