„Manželův vyšší důchod mě zamrzel.“ Seniorky chválí peníze navíc za děti

Seniorky, které už pobírají penzi, dostanou lednovou výplatu už automaticky navýšenou. Ovšem ženy, které se teprve chystají do důchodu, budou muset v rámci žádosti o starobní důchod zažádat i o výchovné.

Podobně to platí i pro muže – musí si zažádat, a to i v případě, že už důchod pobírají a ve větší míře se starali o děti. Penzisti tak musí učinit do 31. 12. 2024, jinak jejich nárok na výchovné zanikne.