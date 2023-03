Detaily sousedského hlídání. Vynášet by mohlo až 60 tisíc

Státem finančně podporované sousedské hlídání, které má pomoci vytvořit nové kapacity pro předškolní děti, se podle informací redakce Seznam Zpráv dočkalo paragrafového znění a aktuálně prochází vnitřním připomínkovým řízením.

Mimo jiné se objevuje nová podmínka, o které se dříve nemluvilo - finanční podporu budou moct čerpat jen sousedé rodičů, kteří pracují nebo pečují o závislé osoby.

„Motivací je dostat rodiče na trh práce,“ vysvětluje poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), která se na přípravách nové legislativy podílí.

„Je to stejné jako u dětských skupin, není to žádná novinka,“ potvrzuje i pirátská poslankyně Olga Richterová, podle které má sousedské hlídání být k dispozici právě pro pracující nebo pečující rodiče.

Pro připomenutí: Seznam Zprávy jako první upozornily, že u připravovaných sousedských dětských skupin, jak zní oficiální název, se počítá s velmi štědrou finanční podporou. Ta vychází z částek, které platí i pro dětské skupiny. Letos je za dítě do tří let měsíční příspěvek 10 955 korun, za starší do školního věku pak 6444 korun za celodenní docházku. K tomu je možné ještě žádat poplatek od rodičů. Jeho maximální výši stanovuje vláda a pro letošní rok je to 4720 korun.

V rámci sousedského hlídání se přitom lze starat naráz až o čtyři děti. Za čtyři batolata do tří let by tak za současných podmínek šlo inkasovat 43 820 korun a k tomu až dalších 18 880 korun od rodičů.

Koaliční poslankyně zákon připravují ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sousedské hlídání by mělo začít fungovat od příštího roku.

Pro které rodiče má být sousedské hlídání určené?

Podle informací Seznam Zpráv bude stát podporovat sousedské hlídání pro děti rodičů, kteří jsou schopní doložit následující:

Pro koho bude sousedské hlídání Pracující nebo lidé ve služebním poměru. Dokládá se smlouvou nebo jiným dokumentem.

Studující, kteří dochází na denní formu studia a mají potvrzení o studiu.

Evidovaní uchazeči o zaměstnání, kteří mají potvrzení od úřadu práce.

Samostatně výdělečně činní, kteří platí zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Požaduje se čestné prohlášení.

Pečující o osobu blízkou, která je příjemcem příspěvku na péči v druhém a vyšším stupni závislosti. Dokládá se potvrzením od úřadu práce.

Co budou muset chůva nebo hlídač z příjmu platit?

Shoda panuje na tom, že budou odvádět zdravotní a sociální odvody. Zároveň poskytovatel sousedského hlídání bude muset být pojištěný.

Co se stane, když chůva nebo hlídač onemocní?

Poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková upozorňuje, že nejde jen o samotného poskytovatele hlídání, ale i další členy domácnosti. „Řešit se budou i další členové společné domácnosti. Musí se totiž doložit souhlas všech členů domácnosti s tím, že se bude sousedská dětská skupina u nich provozovat,“ vysvětluje poslankyně STAN.

Postup při nemoci bude, že poskytovatel hlídání uvědomí rodiče a služba se dočasně uzavře.

Podle informací Seznam Zpráv se ale dolaďují i možnosti, že by chůva nebo hlídač zaměstnával další osobu, která by mohla případně zastupovat.

Kdo bude dohlížet na poskytovatele sousedského hlídání?

Podle informací Seznam Zpráv zákon počítá s tím, že by povinnost připadla jednotlivým krajským úřadům. Není přitom specifikované, který konkrétní odbor to v každém kraji dostane na starosti.

Proč je plánovaný nižší státní příspěvek pro starší děti?

Sousedské dětské skupiny podle poslankyně Olgy Richterové mají představovat doplňkovou službu především pro děti v předškolkovém věku. Proto je i odměna za hlídání dětí do tří let vyšší než u těch starších.

Budou dostávat babičky peníze za hlídání svých vnoučat?

Obecně zákonodárci hovořili o tom, že za hlídání vlastních děti nenáleží odměna. Olga Richterová teď specificky dodává, že jde o nepříbuzenské hlídání.

„Pokládám za důležité, že je tam důležitá pojistka, že pokud se třeba babička stane chůvou, tak po absolvování kurzu za vnouče nebude dostávat peníze. Na to se také lidé ptají a je to ošetřené,“ říká pirátská poslankyně.

Bude se sousedské hlídání započítávat do 92hodinového limitu, který mohou rodiče dětí do dvou let využít na hlídání dětí v zařízeních, tak, aby nepřišli o rodičovský příspěvek?