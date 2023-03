Sousedské hlídání otestuje jeden kraj už letos v létě

Vedle školek a dětských skupin je v plánu zapojit do péče o děti i jednotlivce, a to v rámci takzvaných sousedských dětských skupin. Dohlížet by mohly až na čtyři děti.

Seznam Zprávy jako první přinesly detaily o tom, že by tyto chůvy nebo hlídači mohli od státu pobírat stejné odměny, jaké platí pro dětské skupiny.

A jde o zajímavé peníze: letos platí měsíční příspěvek 10 955 korun za děti do 3 let a 6444 korun za starší. Současně je možné požadovat ještě poplatek od rodičů do měsíční částky 4720 korun.

Sousedské skupiny, které mohou představovat velmi zajímavý finanční příjem, mají začít fungovat od příštího roku. Počítá se s tím, že úprava zákona bude účinná od ledna.

Už letos v červnu by se měl na Vysočině spustit pilotní projekt, který má podle plánu trvat jeden rok.

„Financování od června do konce roku, tedy do počátku účinnosti novely, bude řešeno v rámci projektu. Přesný mechanismus se ladí,“ upozorňuje náměstkyně ministra práce Zuzana Freitas Lopesová (Piráti) na to, že minimálně prvních několik měsíců budou v pilotním projektu chůvy a hlídači financovaní jiným způsobem, než s jakým se počítá od účinnosti navrhovaného úpravy zákona.

Sousedé ve městě i v nejmenší obec

V rámci pilotního projektu si chce ministerstvo ověřit, jak bude fungovat sousedské hlídání ve městě, ve středně velkém sídle, ale i v malé obci, aby se mohla správně nastavit komunikaci na ose úředník–hlídač, nebo vyzkoušet, jak budou reálně fungovat sousedské vztahy.

„Vysočina se ministerstvu líbí, protože máme velkou sídelní roztříštěnost. Máme 704 obcí, máme odlehlejší místa,“ vysvětluje Hana Hajnová (Piráti), náměstkyně Kraje Vysočina, která je do projektu zapojena a začátkem příštího týdne bude sousedské hlídání prezentovat na setkání členů mikroregionu Telčsko, které sdružuje padesátku obcí.

„Ráda bych i zjistila zpětnou vazbu, jestli členové neví o někom, kdo v rámci obce hlídá. Že bych je napřímo propojila,“ popisuje Hajnová, co si od setkání se zástupci obcí slibuje.

V sousedském hlídání spatřuje možnost, jak vytvořit nové předškolní kapacity i v malých obcích. „Máme školky v obcích o 200 obyvatelích, protože jsou spádové pro sousedních pět šest obcí, kam se jim podařilo nalákat mladé rodiny s malými dětmi. A spádové centrum je pro ně klidně patnáct dvacet kilometrů,“ přibližuje Hana Hajnová s tím, že sousedské dětské skupiny mohou být efektivnější cestou.

Kdo přijde na kontrolu

V rámci zkušebního projektu se má ověřit i fungování dohledu nad sousedy–hlídači, a to včetně toho, kteří úředníci budu na kontroly vysílaní v rámci dojezdové vzdálenosti.

Cílem je nastavit dostatečně kvalitní dohled, který ovšem nebude zatěžovat ani úředníky, ani zájemce o sousedské hlídání.

„Jakou roli by měl sehrát krajský úřad, jakou roli by v tom měly sehrát samosprávy, primárně obce s rozšířenou působností, protože na rozdíl od dětských skupin by měl do domácnosti někdo přijít a udělat vstupní rozhovor,“ popisuje Hana Hajnová.