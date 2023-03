Jurečka chystá změny rodičovské. Kdo se u dítěte vystřídá, dostane víc peněz

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Vláda do konce roku předloží úpravy příspěvků pro rodiče malých dětí. Podle plánu ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dostanou víc peněz ty páry, které se při péči o dítě vystřídají.

Nově mají být dva měsíce příspěvku nepřenosné – tedy stát je proplatí jen druhému z rodičů, který o potomka primárně nepečuje. V Česku jde typicky o otce. Střídání nebude povinné, pokud k němu ale pár nepřistoupí, peníze propadnou.

„V tuto chvíli návrh dopracováváme a chtěli bychom ho v letošním roce dát do legislativy,“ řekl Seznam Zprávám ministr Jurečka.

Nad návrhem se v příštích týdnech potkají experti na sociální věci všech koaličních stran. Zbývá politicky rozhodnout především jednu otázku – zda čas pro druhého rodiče stát pojme jako „malus“, nebo jako „bonus“.

Tedy zda se dva měsíce zakomponují do současné rodičovské ve výši 300 tisíc korun a ta se v případě, že se rodiče odmítnou vystřídat, pokrátí. Nebo zda půjde o zcela novou dávku, díky které dostanou střídající se páry peníze nad rámec současné podpory.

„Vedeme finální debatu o tom, jestli to bude přidáno do rodičovské, nebo to bude separátně vyplácená forma podpory,“ potvrdil ministr práce Jurečka.

Obě varianty přitom mají své plusy a mínusy. S tím, aby stát rodiče do střídání „nutil“ hrozbou krácení peněz, nesouhlasí velká část vládních politiků.

„Rozhodně nepodporuji, aby se rodinám rodičovský příspěvek snížil, pokud se na rodičovské nevystřídají, to je pro mě nepřijatelné řešení,“ říká například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podobně hovoří i místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Ideální formou by byla dávka obdobná otcovské, tedy ve výši 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu rodiče, který o dítě převážně pečuje. A čerpání by mělo být co nejvíce flexibilní, po dnech, po týdnech,“ líčí Richterová.

Jenže ani vznik zcela nové dávky není bez problému – především přinese zvýšené náklady ve chvíli, kdy se vláda snaží šetřit.

50 tisíc? Ano, ale…

Koalici se ale možná otevírá třetí cesta, jak z problému vybruslit – vládní strany letos uvažují o zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Navýšení částky by se mohlo podmínit právě střídáním rodičů. Současná výše 300 tisíc korun by se tak nikomu nekrátila a nehrozil by pocit, že vláda rodičům bere něco, na co mají nárok.

„Tato varianta by pro Starosty byla optimální. Když se to zahrne do těchto 50 tisíc, tak to bude motivační i pro otce, aby pár celkově dosáhl až na 350 tisíc,“ vysvětluje poslankyně a členka sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Rychlá dohoda politiků je přitom klíčová – opatření totiž Česku nařizuje zavést Evropská komise. „Jde o směrnici EU o worklife balance, která říká členským státům, že musí být určitá část rodičovské, kterou má čerpat druhý rodič,“ popisuje Jurečka.

Směrnice měla být do českého práva zavedena už loni, politici se ale na řešení nedohodli. „Je nutné to zavést, hrozí nám velká pokuta,“ upozorňuje Richterová. Podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) by v krajním případě Česku hrozila pokuta až 45 milionů korun.

Přesto nebude mít Jurečka prosazování změn snadné ani ve vlastní koalici. Konzervativní část politického spektra zastává názor, že stát nemá do toho, kdo s dítětem zůstane doma, vůbec mluvit.

Žena pečovatelka, muž živitel

„Zhruba polovina lidí u nás souhlasí s postojem, že žena má pečovat a muž vydělávat. To je velká rarita, v jiných zemích je to daleko méně,“ popisuje Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender & Sociologie v Sociologickém ústavu Akademie věd.

Podle ní je to dané i zdejší rodinnou politikou, kde jsou stereotypy silně zakořeněné. „Rodinná politika by neměla konzervovat nastavení, že muž je živitel a žena pečovatelka. Motivace otce využívat část rodičovské u nás jako v jedné z posledních evropských zemí zatím zavedena nebyla,“ dodává Křížková.

Podle šéfky TOP 09 Pekarové Adamové by mohla být směrnice zavedena jako součást větší reformy. Například zkrácení rodičovského příspěvku na maximálně tři roky místo současných čtyř by podle ní přineslo do státní kasy až 20 miliard korun navíc.

A to i při zachování výše příspěvku 300 tisíc korun – stát by vydělal na daních a odvodech žen, které nastoupí dříve do práce. „Tím by se otevřel finanční prostor pro zavedení bonusu při vystřídání rodičů na rodičovské,“ uvedla Pekarová pro Seznam Zprávy.

O možnosti zkrátit maximální dobu vyplácení rodičovského příspěvku v minulosti hovořil i ministr financí Zbyněk Stanjura. Česko má jeden z nejdelších „rodičáků“ na světě. A podle expertů stát na tom, že ženy zůstávají dlouho mimo pracovní trh, dlouhodobě tratí.