Expertka: Některé země nemají rodičovskou vůbec. Zkrátit ji v Česku je namístě

Ministr financí přemýšlí o zkrácení rodičovské dovolené. Je to namístě? A jak se takový krok vyplatí státu?

Hostem Ptám se já byla ekonomka se zaměřením na sociální politiku a analytička pracovního trhu Linda Kunertová.

Ministr financí za ODS rozpoutal ostrou debatu nejen v opozičních kruzích, ale i v rámci vládní koalice. Rozbuškou je úvaha o zkrácení doby, po kterou je možné čerpat rodičovský příspěvek.

Proti se vymezili Piráti i lidovci, kteří mají v kabinetu ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečku. Obě strany chtějí prosadit valorizaci rodičovského příspěvku. Opozice, v čele s bývalou ministryní financí Alenou Schillerovou, označuje eventuální zkrácení rodičovské za asociální krok.

Zbyněk Stanjura trvá na tom, že za situace, kdy má Česko nejdelší rodičovskou v Evropě, je diskuse o jejím zkrácení namístě. Podotýká ale, že je nutné doprovodit tento krok dalšími změnami. Hlavně zajištěním dostupných mateřských škol nebo dětských skupin. Podle šéfa resortu financí by zkrácení rodičovské mohlo pomoci snížit strukturální deficit. Vedle například zrušení některých daňových výjimek nebo úprav penzijního systému.

Nárok na příspěvek má v současnosti rodič, který celodenně pečuje o dítě, a to až do jeho čtyř let. Celkově může získat 300 tisíc, v případě vícerčat až 450 tisíc korun. Omezení doby čerpání navrhuje Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle jejích výpočtů by zkrácení rodičovské o rok přineslo do státního rozpočtu 5 až 7 miliard Kč.

Potřebuje Česko, aby se zkrátila rodičovská dovolená? Uškodilo by to domácnostem, nebo naopak pomohlo?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Je dobré tuhle otázku otevřít. V ČR máme nejdelší hrazenou rodičovskou dovolenou v porovnání s jinými státy. Byla bych mnohem radši, kdyby se tahle otázka otevírala v rámci snah o zlepšení kvality života, a ne v rámci ušetření miliard v rozpočtu. Je to ale něco, co bychom měli začít řešit. Máme dlouhodobě jedny z největších pay gaps (rozdíly v platech, pozn. red.) mezi ženami a muži, máme velké rozdíly v nezaměstnanosti žen, které mají děti. Od matek, co jsou doma na rodičovské, slýcháme, že by přivítaly podporu návratu na pracovní trhu.

2:00 – Co se týká celosvětového výzkumu, ten hodnotí, že se nedá nahlížet na věc jen skrze délky čerpání a výšky příspěvku, ale také aspektů jako podpora zaměstnanosti rodičů – jako jsou služby předškolní péče. Máme mnoho výzkumů, které ukazují, že zkrácení čerpání a nikoliv výše rodičovské, by nemuselo nutně nikoho poškodit, pokud bude navýšena kapacita školek.

3:00 – Kapacita školek by se měla začít navyšovat už teď, nedokážu si představit, jak by se během roku státu nebo okresům třeba za rok podařilo navýšit kapacitu o nějakých 40 tisíc míst, která jsou už teď žádaná. Ta situace se dokonce horší. Meziroční počet odmítnutí dětí do školek se zvyšuje. Přibývá rodičů, kteří by chtěli předškolní službu využít.

6:00 – Chybí nám data – bylo by dobré, než se vláda vydá jakoukoliv cestou, aby zjistila, jaké jsou preference rodin. Kolik matek se chce vrátit na pracovní trh, kolik z nich na částečný úvazek, nebo kolik otců by z toho rádo začalo těžit. Před pár lety se objevil výzkum, že kolem 80 % mužů by rodičovskou čerpalo více, ale rodina by přišla o substanciální částku, protože muži více vydělávají. Rodičovská je už tak o několik desítek procent méně než standardní plat, těch pár tisíc by řadu rodin rozhodilo.

9:00 – Čím déle zůstává žena mimo pracovní trh, je pro ni horší se na něj vrátit. Má větší problém práci najít. Pro zaměstnavatele jsou ženy z dlouhodobějšího hlediska větší riziko.

13:00 – Ukazuje se, že nejvhodnější čas nástupu dětí do školek je do tří let, nikoli později. Výzkum od CERGE-EI zjistil, že děti, které nastoupily do školky později, tak mívají kolem 20 let horší výsledky co do vzdělání nebo uplatnění na pracovním trhu.

15:00 – To, že se zkrátí doba rodičovské dovolené, nutně neznamená, že se ženy budou vracet do práce dřív.

16:00 – V situaci, kdy by ženy samoživitelky nemohly zůstat s dětmi, v případě, že nemohou najít školku nebo si nemohou dovolit zaplatit soukromou školku, tak jim vypadává velký příjem. Dá se očekávat, že mnoho z nich by se muselo uchýlit k práci po večerech. To není směr, kterým bychom se měli vydávat. Možná by se to dalo začít řešit nějakým zajištěním preferenčních míst ve školách pro samoživitelky nebo rodiny s nižšími příjmy.

17:00 – Snižovat částku příspěvku se nedoporučuje. Spousta rodin čerpá asi 10 tisíc měsíčně, což do budoucna nebude dostačující.

20:00 – Nemáme vyloženě nějaký nízký příspěvek, je řada států, kde není rodičovská hrazená vůbec, třeba v Belgii a Velké Británii. Jsou ale státy, kde je úhrada vyšší, což jsou země, kde to dává smysl – sociální systém je tam vyvinutější a myslí na více aspektů. Jsou to ale státy, které v rámci čerpání nastavují řadu dalších kritérií flexibility, která různým způsobem motivují rodiny. V takových státech bývá kvalitnější rodinný život.