Za dítě až 11 tisíc korun. Rodí se plán, jak zapojit do hlídání sousedy

V rámci jedné sousedské skupiny se bude moci chůva nebo „hlídač“ starat až o čtyři děti. A to od šesti měsíců a až do věku povinné školní docházky.

Za každé dítě by jim přitom měla náležet stejná měsíční odměna, jako se vyplácí dětským skupinám.

Aktuálně například platí za dítě do tří let měsíční státní příspěvek 10 955 korun, za starší pak 6444 korun za celodenní docházku. U polodenní se částka krátí.

K tomu by ještě měla přibýt možnost žádat poplatek od rodičů – maximální do vládou stanovených 4720 korun.

Konkrétně: Pokud by například žena pečující o jedno své dítě hlídala další tři děti do tří let, teoreticky by si mohla od příštího roku přijít až na 47 025 korun měsíčně (třikrát 10 955 korun a k tomu třikrát 4720 korun).

Pro stát by přitom šlo o úsporu – náklady na výuku a péči o dítě jsou v předškolních zařízeních násobně vyšší.

To, že se aktuálně u takzvaného sousedského hlídání či přesněji sousedských dětských skupin, které se nově dostaly i do aktualizovaného programového prohlášení vlády Petra Fialy (ODS), pracuje se stejnými sazbami, které platí pro dětské skupiny, Seznam Zprávám potvrdily náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová (Piráti), poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) i oslovené - a do debaty zapojené - odbornice.

„Jsou to částky, které by mohly pomoci i rodinné situaci lidí, na které cílíme. Řeší to i nedostatky na trhu práce,“ popisuje náměstkyně Zuzana Freitas Lopesová.

Vize je podle ní taková, že peníze podpoří jak vznik předškolní péče pro děti, tak i pracovní pozici.

„Je to maminka na rodičovské, která si přivydělá, nebo je to starší paní, která přišla o zaměstnání a místo složitého hledání místa nabídne, že bude hlídat sousedům, kteří mají malé děti. To jsou cílovky, kde víme, že to i lidé takto chtěli řešit, ale naráželi na administrativní bariéry,“ říká.

„Byli bychom rádi, kdyby si to někdo vzal jako práci na plný úvazek a pokrylo nám to lokality, kde míst ve školkách je zoufale málo,“ přidává se poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), která společně se svojí sněmovní kolegyní Olgou Richterovou (Piráti) a odborníky na Ministerstvu práce a sociálních věcí na legislativní podobě sousedského hlídání pracuje.

„Bude důležité komunikovat do terénu, že takové možnosti vůbec jsou,“ podotýká poslankyně za Starosty.

Náměstkyně Freitas Lopesová upozorňuje, že zákon se teprve sepisuje, a sumy tak zatím nelze označit za finální. Stejně tak zdůrazňuje, že státní podpora vychází z částky, kterou může každoročně měnit Ministerstvo školství.

Během letošního roku se plánuje spuštění pilotního projektu, který musí být financovaný jinou cestou, protože ještě nebude platit změna zákona.

Celá řada podmínek

Připravovaná novela o sousedském hlídání má být „nízkoprahová“, záměrem tedy je, aby hlídání mohlo nabídnout co nejvíce lidí.

Stále bude ovšem nutné splnit celou řadu podmínek. Tou základní je plnoletost a svéprávnost a bezúhonnost. Stejně tak se počítá, že bude nutné mít práva k užívání prostor, kde bude hlídání probíhat. Ty navíc musí odpovídat prostorovým a hygienickým požadavkům na byt pro čtyři děti.

Pečující osoba také musí mít zdravotní a odbornou způsobilost a splnit vstupní i průběžné vzdělávání.

„Tedy kvalifikace v oblasti sociální, pedagogické, zdravotní oblasti nebo profesní kvalifikace Chůva v dětské skupině či Chůva pro děti do zahájení předškolní docházky. Pro dané profesní kvalifikace jsou nabízeny jak kurzy připravující na zkoušku, tak lze i jít přímo ke zkoušce dle zkušenosti samotné osoby,“ vysvětluje náměstkyně ministra práce.

Zájemce bude muset být pojištěný a absolvovat vstupní kontrolu prostor od úřadů. A konečně bude potřeba se zapsat do evidence poskytovatelů.

Příliš lákavá částka

To, že sousedské hlídání má vycházet ze stejné finanční podpory jako dětské skupiny, má ovšem i své kritiky.

Například Hana Splavcová, předsedkyně výboru Asociace předškolní výchovy, se obává, že částky jsou příliš lákavé i pro ty, kteří by děti hlídat neměli.

„Ze strany poskytovatelů o to může být zájem. Když si někdo přečte, že může dostat 11 tisíc za to, že bude hlídat dítě, tak mu to může připadat lákavé. Když pohlídá dvě, tak je to lákavější a tři úplně nejlákavější. Ale já tam vidím trable. Nevnímám, že by se řešila profesní způsobilost, aby mohli pečovat o ty nejmenší děti,“ upozorňuje.