Stáhli přes zimu topení, teď doplácí na sousedy

Paní Marcela narazila při ročním vyúčtování tepla na to, že – byť stáhla topení – reálně doplácí na sousedy, kteří tak spořiví nebyli.

Marcela má skutečně naměřené náklady o více jak 45 procent nižší, než je průměr v domě. Platit by měla něco málo přes 5900 korun. Jenomže je nucena vytáhnout z peněženky bezmála 8700 korun.

„Na teple je rozdíl 2746 korun. Pro mě jako samoživitelku, ač to nerada používám a snažím se postarat, to je dost,“ svěřuje se. Naštvalo ji prý, že se pro aktuální topnou sezonu nezměnila pravidla, jak se teplo v bytových domech rozpočítává.

Vrcholní politici přitom k šetření nabádali. „Vláda, státní organizace, firmy, ale i domácnosti by se měly právě v následujících týdnech a měsících o to více zamýšlet nad tím, zdali s energiemi hospodaří správně, kde mohou ušetřit nebo alespoň jak s nimi neplýtvat,“ zdůrazňoval loni v září v mimořádném projevu premiér Petr Fiala (ODS).

Základní se rozpočítává pro celý dům podle podlahové plochy. Spotřební se odvíjí od naměřené spotřeby. Má to ale háček – uznává se maximálně snížení o 20 procent oproti průměrů v domě.

„Zejména v zateplených domech to fungovalo tak, že když si lidé topení stáhli úplně na nulu, tak pokud sousedi topili, řekněme, na 21 stupňů, stačilo to na topení i jejich domácnosti,“ vysvětluje Rovenský. Topícím sousedům zároveň spotřeba logicky rostla.

„Už není jenom jejich věc, jestli si lidé topí na 26 stupňů, nebo ne. Souvisí to s energetickou bezpečností České republiky,“ tvrdí energetický expert.

Vyhláška o rozúčtování tepla je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Resort Seznam Zprávám potvrdil, že o problému ví, a dokonce původně na základě množství podmětů zvažoval rychlou novelu, která by pravidla upravila už pro současnou topnou sezonu.

„Analýza, kterou si ministerstvo nechalo zpracovat, však ukázala, že takto rychlá novelizace, spočívající v zásahu do vzorce rozúčtování bez hlubšího posouzení, by mohla nadělat více škody než užitku. Nebylo by možno plnohodnotně zohlednit sociální dopady úpravy v situaci, kdy ceny energií dostávají řadu domácností pod tlak,“ vysvětluje Vladimíra Kubíčková z tiskového oddělení ministerstva.