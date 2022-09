Díky zastropování zimu zvládneme, řekl Fiala. Vyzval k šetření s energiemi

Podle premiéra toto rozhodnutí nebylo jednoduché. „Jde řádově o více než sto miliard korun, které musíme někde získat. Nechceme si tyto peníze opět půjčit, jak to dělaly vlády před námi,“ řekl Fiala. Vedle chystané daně z mimořádných zisků by podle něj měl stát cenový strop u silové elektřiny a plynu financovat ze zvýšených dividend u státem vlastněných společností včetně společnosti ČEZ.

Zároveň vyzval k šetření s energiemi státní instituce, firmy i domácnosti. „Měly by se více zamýšlet, zdali s energiemi hospodaří správně, nebo jak s nimi neplýtvat,“ řekl.

Rozumné hospodaření podle něj bude mít tři pozitivní efekty. Ušetří spotřebitelům jejich vlastní peníze, šetří společné peníze nás všech ve státním rozpočtu a pomůže celému průmyslu i naší ekonomice. „Chci vás poprosit, abyste to měli na paměti a podle toho se pokusili jednat,“ řekl také.

Odrážel kritiku především z řad nejsilnějšího opozičního hnutí ANO. Podle místopředsedsedy Sněmovny Radka Vondráčka Fiala hrubě zneužil premiérský post. „Co tam bude tak aktuálního, aby to nepočkalo až po volbách? Spousta politologů načasování označila za mezní. Podle mě už je to za mezí. Vláda energetickou krizi nezvládá, nemá nám říct cokoli nového. Doufám, že se pan premiér alespoň vyvaruje jakékoli propagace,“ řekl v nedělní Partii na televizi Prima CNN News.

Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra výtky odmítá. „Vsadím se, že Petr Fiala nezneužije projevu, aby dělal nějakou kampaň v televizích. Bude to čistě informační směrem k energiím,“ avizoval.

Zároveň namítl, že expremiér Andrej Babiš v roce 2020 vystoupil ke covidu dva týdny před volbami. „Není to nic, co by vybočovalo z tohoto rámce. Neděje se nic nefér,“ dodal.