Takovou krizi Česko od revoluce nezažilo, řekl Vondra. Volby by vyhrálo ANO

Podpora vládní koalice setrvale klesá. Volby by se 30 procenty ovládlo hnutí ANO, vládní ODS na třetím místě v novém průzkumu dokonce ztrácí na SPD. Hnutí Tomio Okamury by získalo 14,3 procenta hlasů, o desetinu víc než strana premiéra Petra Fialy.

Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Průzkum se uskutečnil v prvním zářijovém týdnu mezi více než dvěma tisícovkami respondentů.

„Vidíme pozvolnou ztrátu podpory vládních stran. Ve sněmovních volbách získala 43 procent. Teď by to bylo 38 procent. V turbulentní době je očekávatelný jev, že vláda neudrží hlasy všech voličů,“ uvedl ředitel agentury Martin Buchtík v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové.

Podle místopředsedy ODS a europoslance Alexandra Vondry čísla odrážejí současnou energetickou krizi. „Za prvé máme čísla trochu jiná. Samozřejmě chápu, že lidé jsou znepokojení. Bojí se. Je to bezprecedentní energetická krize. Dotýká se základních lidských potřeb. Bydlení, topení, svícení. Politici společenský neklid musejí reflektovat, nepodceňovat to v žádném případě,“ řekl v televizi.

Zopakoval, že čeští politici nejsou viníkem. „Zlatou medaili“ by v tomto ohledu podle něj dostal ruský prezident Vladimir Putin, protože spustil dobyvačnou válku na Ukrajině.

Energetickou krizi však prý spoluzavinili také Němci. „Je potřeba jim to říkat. Se závislostí na ruském plynu strčili hlavu Putinovi do oprátky,“ sdělil.

„Jsme v době, kdy bychom měli řešit národní zájmy a pozapomenout, kdo je z koalice a kdo z opozice a komunikovat. V řadě zemí fungují menšinové vlády. Jsme připravení převzít součást odpovědnosti. Ale nepředpokládám, že by tato stoosmičková koalice padla,“ řekl Vondráček.

Oba politici také diskutovali o soudním procesu s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. „Snažím se ten proces nekomentovat. Kdyby Andrej Babiš nešel do politiky, tak by ten proces nebyl,“ uvedl.

Dodal, že alespoň pro procesní stránce líčení nelze nic vytknout, protože všechny strany dostávají potřebný prostor. ‚Mám jen osobní problém s výpovědí Andreje Babiše mladšího. Myslím, že to soudce neposoudil dobře. Nejdřív se měl vypracovat posudek, jak na něj výpověď zapůsobí,” dodal Vondráček.

Podle průzkumu by skončili čtvrtí Piráti (9,4 %), páté TOP 09 (5 %). Se stejným výsledkem by se do Sněmovny dostali ještě Starostové a nezávislí.