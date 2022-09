Do voleb jde i bývalý šéf GIBS. Ale nemá cíle jako Šlachta

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

V nadcházejících komunálních volbách se objeví jméno dalšího bývalého vysokého činitele z bezpečnostních složek státu.

V pražské městské části Zbraslav kandiduje do zastupitelstva někdejší šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín. Nabízí se tak srovnání s Robertem Šlachtou, bývalým dlouholetým ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a zakladatelem hnutí Přísaha, který kandiduje na starostu v Pohořelicích u Brna.

Šedesátiletý Murín však odmítá, že by měl podobně jako Šlachta, který už kandidoval ve sněmovních volbách, nějaké větší politické ambice. Chce prý zůstat jen u obecní politiky.

„Já proti Robertu Šlachtovi nic nemám - chraň bůh - ale nepojímám to své nějakým takovým způsobem jako on. Na Zbraslavi jsem prožil prakticky celý život - byť jsem se tady nenarodil - a chtěl bych jí teď pouze vrátit to, že jsem tady celou tu dobu mohl žít v klidu,“ popisuje Murín pro Seznam Zprávy svou motivaci.

Zmíněnou městskou část prý stále chápe jako vesnici a cítí, že by v zastupitelstvu mohl zúročit své letité zkušenosti.

„Sedět a kecat, že se něco nepovedlo, nebo že by se mělo něco udělat, je jednoduché, a já si sám sobě říkám, když máš možnost, nejsi úplně starý a senilní, pojď to zkusit,“ popisuje své myšlenkové pochody.

„Mám teď i dostatek prostoru a času, nemám žádné povinnosti, které by mi bránily se tady angažovat,“ dodává.

Volební kalkulačka pro komunální volby 2022 Plánujete jít k obecním volbám? S volební kalkulačkou Seznam Zpráv a sdružením KohoVolit.eu zjistíte, které strany či hnutí budou nejlépe reprezentovat vaše názory a postoje. Volební kalkulačka pro města: Zjistěte, kdo má dostat váš hlas

Stín Berety

Během své policejní kariéry šéfoval Murín například odboru obecné kriminality středočeské policejní správy, vedl kladenskou policii a byl šéfem policejního oddělení Praha-západ.

Ředitelem GIBS byl od konce roku 2015 do dubna 2018. V té době se sám rozhodl rezignovat a odejít do civilu, po neshodách s tehdejším premiérem Andrejem Babišem.

Krátce předtím se ukázalo, že Murín měl styky s bývalým detektivem Igorem Gáboríkem, jenž je obžalovaný v kauze Bereta za úniky z policejních databází. Murín u výslechu přiznal, že se Gáborík u něj párkrát zastavil doma. „Ptal se, jak se mám, jak mi roste tráva, kolik budu mít třešní,“ prohlásil tehdy do protokolu Murín.

Zbraslav není Palermo

Do zbraslavského zastupitelstva kandiduje z pátého místa za místní uskupení „100pro Zbraslav“, v jehož čele stojí nynější zbraslavská starostka Zuzana Vejvodová.

„V tom hnutí mám mnoho známých a kamarádů. Slovo dalo slovo a takhle to dopadlo,“ popisuje Murín svou cestu na kandidátku. Už v minulosti prý občas posloužil zastupitelům nějakou radou či konzultací, když to bylo možné.

Pokud bude zvolen, soudí, že by mohl být nejvíce užitečný právě v oblasti bezpečnosti, kterou se celý život zabýval. „Ne, že by Zbraslav byla nějaká nebezpečná - to určitě ne, tohle není žádné Palermo - ale myslím, že třeba na poli prevence je velký prostor,“ cítí svoji parketu.

Přestože Murín zatím nikdy zastupitelem nebyl, úplným politickým nováčkem není. V 80. letech, kdy byl ve služebním poměru u tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, byl totiž členem komunistické strany.