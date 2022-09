Volební kalkulačka pro města: Zjistěte, kdo má dostat váš hlas

Výsledky, které se ukazují, neznamenají nutně, že by člověk měl volit stranu s největší shodou. Z praxe víme, že kandidáti sami odpovídají minimálně podle dvojího principu: 1. jak by to podle nich bylo v ideálním světě, 2. co je podle nich reálně průchozí například s ohledem na specifické podmínky v daném městě, limity městského rozpočtu a podobně.