Víte, koho volit do Senátu? Napoví vám volební kalkulačka

Mapa zobrazuje všechny senátní obvody – zeleně jsou vybarvené ty, kde se letos konají doplňovací volby do horní komory Parlamentu ČR. Kliknutím na vybraný obvod se zobrazí přehled všech kandidujících osobností i s informací, zda poslaly odpovědi do volební kalkulačky.

Výsledky, které se ukazují, neznamenají nutně, že by člověk měl volit kandidáta s největší shodou. Z praxe víme, že uchazeči o post senátora sami odpovídají minimálně podle dvojího principu: 1. jak by to podle nich bylo v ideálním světě, 2. co je podle nich reálně průchozí.