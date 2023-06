Starosta k uzavírání pošt: Z končící pobočky pošlu ministrovi pohled

Pošty, které dnes zavírají, se během ranních hodin otevřely jen na hodinu.

„Je poslední den a já pošlu panu ministrovi (vnitra Vítu) Rakušanovi pohled jako poslední pozdrav z Náchoda a z pošty, která bude zavřená,“ glosuje uzavírání dvou pošt ze tří starosta Náchoda Jan Birke (SOCDEM).

Už několikátý týden čelí otázkám občanů 20tisícového města, jak bude redukci pošt řešit. „Lidé za mnou chodili, stěžovali si a bylo jim úplně jedno, jestli jsem poslanec, nebo starosta: ‚Máme problém, tak to zařiď.‘ A vy jim nemůžete říct, že za to nemůžete. Musíte to začít řešit.“

Ačkoliv se město pokoušelo s Českou poštou jednat, nepřineslo to podle Birkeho žádný výsledek. Stejně jako řada dalších starostů, i Birke vyjadřuje znepokojení nad tím, že s nimi veškeré změny nikdo včas nekomunikoval.„A když, tak to bylo oznamovacím tónem: ‚Končíme, žádná diskuze není možná‘,“ líčí svou zkušenost a dodává, že poště jako možné řešení navrhoval i nulový nájem.

S tím ale neuspěl, a v rámci koalice se proto shodli na tom, že počkají, jak se situace vyvine a případně využijí modelu pošta Partner.

Změny, které by souvisely s omezením služeb na pobočkách rušených pošt, Birke v posledních týdnech nezaznamenal. Podle něj lidé služby využívali do poslední možné chvíle.

Výhledově nicméně předpokládá, že minimálně v určitých obdobích – například ve dnech vydávání starobních důchodů – bude jediná pošta, která městu zůstala, pod značným náporem. „Už dnes jsou pošty úplně plné a myslím si, že se to do budoucna nezmění. Určitě tam budou dlouhé čekací lhůty,“ říká starosta.

„Vyjednávání bylo marné“

Stejně marně jako Náchod si ve vyjednáváních počínala i další města.

Jedním z nich je východočeská Chrudim, kde podle starosty Františka Pilného (ANO), bude nyní na 30 tisíc obyvatel – včetně těch ze spádových oblastí – připadat pouze jedna pošta.

„To je poměrně dost lidí, takže jsem velice zvědavý, co se bude dít. Nemyslím si, že kolaps nastane v pondělí, protože to pošta bude čekat. Bude mít otevřené přepážky a poběží to. Ale až pak začne normální provoz, myslím, že to jednoduše nemůžou stíhat,“ soudí Pilný.

I vedení Chrudimi se proto snažilo počet rušených poboček snížit. „Psal jsem dopis panu ministru Rakušanovi, měl jsem tady i představenstvo České pošty, ale bylo to marné. Jsou přesvědčení, že ta jedna jediná pošta to zvládne a u toho to v podstatě skončilo,“ popisuje.

Ředitel České pošty Miroslav Štěpán k jednání s obcemi ve čtvrtečním rozhovoru Seznam Zprávám řekl, že řešení se podařilo najít ve 21 případech. Jednalo se ale pouze o výměnu poboček, které se mají v rámci měst zrušit. „A pak jsme si slíbili, že si sedneme po nějakých pár měsících a řekneme si, jak to vidíme,“ dodal.

Pod tíhou stížností ze strany obyvatel musela radnice vymyslet, jak naloží se situací, kdy se jedna jediná pobočka ukáže jako nedostačují. „První řešení je čistě v rovině úřadu, že bychom si městskou poštu pro občany doručovali sami. Jednou už jsme to tu měli, pak to bylo nevýhodné z hlediska poštovního zákona, a teď bychom se k tomu mohli zase vrátit,“ vysvětluje starosta Chrudimi.

„A druhá věc, kterou máme poměrně dost rozpracovanou a trochu mě mrzí, že to nejsme schopni pustit už teď, ale plán je takový, že bychom si udělali trochu nestandardní Poštu Partner, které by měla otevřeno i o víkendu a obsluhovali by nám ji zdravotně hendikepovaní občané,“ nastiňuje svůj plán s tím, že zaměstnání lidí s hendikepem je nástroj, jak snížit vysoké náklady na provoz, které by se jinak blížily čtyřem milionům.

Nyní město čeká na kalkulaci nákladů od České pošty, nicméně podle Pilného by projekt nemusel skončit jen u obyčejné poštovní přepážky.

„Chtěl bych, aby se tam dala vyřídit i agenda, kterou městský úřad dělá standardně na své recepci nebo CzechPointu, jako je vydání rybářského lístku, nebo přijmutí žádosti na živnostenský úřad. A k tomu řešíme, že by to mohla být i úschovna pro dopravce, jako jsou PPL a DHL,“ uzavírá starosta Chrudimi.

Hlavní změny, které čekají Českou poštu Transformace České pošty má za cíl dostat v současnosti prodělečný podnik do kladných čísel. Těch by podle jejího generálního ředitele měla dosáhnout v roce 2026. Pošta proto plánuje otevřít svou infrastrukturu pro komerční subjekty, které ji budou moci využít k poskytování vlastních služeb - třeba bankovnictví, pojišťování nebo logistice. Rovněž hodlá přejmout některé ze služeb jiných státních úřadů. Transformační plán předpokládá, že 4,5 miliardy korun bude do transformace investovat stát, 2 miliardy získá pošta z bankovních úvěrů. Podnik se také v budoucnu rozdělí na 2 subjekty: Českou poštu, která bude zajišťovat dosavadní poštovní služby, výdej balíků (i od komerčních doručovatelů), stejně jako některé úkony, které dnes plní jiné státní úřady (třeba úřady práce).

Balíkovnu, jež bude spravovat současnou logistickou síť, zprostředkovávat mezinárodní obchod, ale i vlastní balíkové služby. Od 1. července také uzavře Česká pošta na 300 poboček, a to hlavně ve větších městech. Napříč Českem jich bude nadále fungovat na 2900.

Jinde si musí zvyknout

V osmitisícovém Nejdku v Karlovarském kraji už naopak teď ví, že si pobočku v rámci programu Pošta Partner nebudou moci dovolit.

Město tak přichází o jednu ze dvou poboček, což podle starostky Ludmily Vocelkové (ANO) způsobí komplikace nejen obyvatelům města, ale i těm z okolních obcí.

Jen roční náklady na mzdy a odvody na Poštu Partner si vedení Nejdku spočítalo přibližně na 1,5 milionu korun, přičemž zisk by byl jen 12 tisíc měsíčně, což radnice považuje za neudržitelné. Nabídka podle starostky Vocelkové navíc přišla pozdě.

O převzetí pošty přitom město s vedením státního podniku diskutovalo už loni v létě. „Měli jsme jednání v srpnu 2022 a tam nám jasně řekli, kdyby mělo dojít k uzavírání pobočky, budou nás o tom informovat. Byli jsme připraveni poštu převzít v rámci programu Partner, jenže tam byly úplně jiné podmínky a parametry,“ říká.