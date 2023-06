Přetíženost poboček je subjektivní, odráží stížnosti ředitel pošty

Je to prostě subjektivní. Když půjdete do supermarketu a uvidíte frontu pěti lidí, tak si řeknete, že ten supermarket má pokladny přetížené. Ale ve finále, když si to změříte, tak zjistíte, že jste tam čekali třeba 3 minuty. Tomu subjektivnímu dojmu nezabráníme, ale v debatách se chceme upírat o datovou analýzu.

Dlouhodobě říkám, že majetek Česká pošta prodávala dříve a prodává ho i nyní. To, že teď rušíme 300 poboček, není pro realitní trh žádná fantastická věc. Majetku už Česká pošta v minulosti prodala více. Typově je to tak půl na půl – mají zájem obce i soukromí investoři.

Snažili jsme se vysvětlit, že vycházíme z počtu realizovaných transakcí a že vycházíme z toho, jestli ty transakce je možné absorbovat do pobočky, která zůstává. To byl náš vyjednávací postoj, kde jsme se zejména datově snažili ukázat, že operace z těch rušených poboček lze zvládnout na těch, které zůstávají.

Pokud se dneska nabízí nějaký prostor, je to hlavně v provozních procesech – co se týká počtu lidí na přepážkách, do budoucna nepředpokládám, že by klesal jejich počet, ale potřebujeme najít jejich vytížení. To je úplně jednoduché - máte člověka, který obslouží po otevření určitý počet klientů a ty největší špičky jsou po otevření, v poledne v rámci obědové pauzy a pak po třetí hodině.