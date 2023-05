Pošta nově zruší pobočky, které rušit nechtěla, protože už je dávno zavřela

Ještě déle nefunguje pobočka ve Velharticích na Klatovsku. „Je zavřená už zhruba osm let. Donedávna to bylo dočasně, ale teď je to tedy oficiální,“ podotkl starosta Václav Jarošík. Oficiální verdikt ale padl už loni v srpnu, kdy se s Českou poštou dohodli, že je zbytečné pobočku držet, když je už několik let mimo provoz. S blížícím se uzavíráním 300 poboček to tak podle starosty nesouvisí.