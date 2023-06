Omezování služeb na rušených poštách začalo

Zákazníci České pošty začínají pociťovat důsledky rušení tři sta poboček k 1. červenci.

Pošty, které končí, už postupně začínají omezovat provoz. Dopisy se od dnešního dne ukládají na pobočce pošty, pod kterou budou lidé nově spadat. Adresa nástupnické pošty je napsaná na letácích, které jsou vyvěšené na poštách, nebo na webu.

Balíky se nebudou ukládat na rušených pobočkách od 23. června.

„Tyto změny jsou ryze technického charakteru, aby úložní doba dopisu, respektive balíku byla celá na jedné pobočce,“ vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Reportér Seznam Zpráv zjišťoval v hlavním městě na rušených pobočkách, jak lidé změny už během června vnímají.

Pobočka v Opatovské ulici na sídlišti Jižní Město je hned u metra, nově si lidé budou dopisy a balíky vyzvedávat na poště v ulici Podjavorinská na Chodově, jak informuje leták u vchodu,

Krátce po otevření pobočky si ho čte důchodkyně Marta.

„Teď jsem si to zrovna přečetla. Mně jde o složenky, inkaso a tak. Dost mi vadí, že se tady pobočka ruší, ale asi nejsou peníze. Všechno se zdražuje, činže, jídlo, pošta zavírá pobočky. Kdybych neuklízela barák, tak bych to neutáhla. Štve mě to, mám to blízko baráku,“ stěžuje si seniorka hlavně na to, že to bude mít na poštu dál.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Marta je v důchodu a zrušení pobočky Opatovská se jí nelíbí.

Krátce po ní přichází na poštu i důchodce Jan v černé kšiltovce a s taškou s nákupem. O omezování služeb na rušené pobočce nevěděl.

„Nevěděl jsem, že se dopisy už budou ukládat jinde. Tato pobočka mi vyhovovala, vždy tam je fronta, když tam člověk přijde. Nemám pochopení, že to zavírají,“ říká zklamaně.

Vnitro souhlasí s prodejem centrály České pošty v Jindřišské ulici Česká pošta šetří a od 1. července zavře tři sta poboček po celém Česku. K prodeji bude i jeden ze symbolů státního podniku. Centrální budova v Jindřišské ulici v Praze. Pošta v Jindřišské je na prodej, zájemce musí dodržet podmínku

I muž, který si přijel z chalupy vyzvednout jen dopis, není nadšený z toho, že bude chodit na jinou pobočku. Obává se, že bude čekat ve frontě.

„Proč tu poštu zavírají? To je až támhle vzadu, vezměte si, kolik je tady tisíc lidí, jak budou staří lidé chodit dolů za kostel a přes park? Nevěděl jsem, že to tady budou omezovat,“ sdílí senior své obavy, co nastane od července.

O postupném omezování služeb do konce měsíce ví i šéfka největších poštovních odborů Jindřiška Budweiserová, podle které jde o logický krok.

Jde o to, aby klienti měli celou lhůtu uložení zaručenou na jednom místě. Jindřiška Budweiserová, předsedkyně největších poštovních odborů

„Je to v rámci celé republiky, protože to vyplývá z poštovních předpisů podle toho, jak se jednotlivé typy zásilek na dlouho ukládají. Jde o to, aby až se bude zavírat pobočka, která se ruší, tak aby tam nebyly už žádné uložené zásilky. Je to technická záležitost, protože není možné klientovi poté říct, že vaše uložená zásilka je jinde. Jde o to, aby klienti měli celou lhůtu uložení zaručenou na jednom místě,“ upřesňuje Budweiserová pro Seznam Zprávy.

Také v pražských Malešicích se za 16 dní zavře pobočka v ulici Počernická. Po příchodu do pobočky je na místě zrovna deset klientů. Podle místních je pobočka vytížená.

Z pošty zrovna vychází žena s letáčkem v ruce. O změnách ohledně zásilek se dozvídá od reportéra Seznam Zpráv. „To jsem nevěděla, že tady budou omezovat služby už teď. Dali mi nějaký informační leták,“ říká a ukazuje ho reportérovi.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Žena u pobočky v pražských Malešicích ukazuje informační leták.

Pošta zruší pobočky od 1. července kvůli ztrátovému hospodaření. Končí 300 z 3200 pošt, a to z důvodu snižování nákladů a poklesu provozu. Součástí je i zrušení zhruba 1500 míst.