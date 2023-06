Pošta v Jindřišské je na prodej, zájemce musí dodržet podmínku

Prodej budovy podle něj hospodaření pošty nevyřeší. „Předpokládám, že to na dozorčí radu už nepůjde. To neřeší situaci České pošty, je to rozprodávání majetku. Částka se má pohybovat kolem 1,5 miliardy korun a při hospodaření se to akorát projí,“ říká skepticky k prodeji Netolický.