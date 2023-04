Dozorčí rada pošty se nebrání prodeji centrály v Praze

Dozorčí rada České pošty se v úterý odpoledne zabývala případným prodejem hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze, jejíž odhadní cena je přes miliardu korun.

Několik důvěryhodných zdrojů Seznam Zprávám potvrdilo, že dozorčí rada většinově odsouhlasila další postup při prodeji.

„Dozorčí rada se dnes mj. zabývala různými variantami budovy v ulici Politických vězňů, přičemž jako nejrozumnější se - i vzhledem k ekonomické situaci firmy - jeví varianta objekt prodat s tím, že administrativa, která dnes v budově sídlí, by byla jinde a na Jindřišské by v určité podobě zůstala pobočka,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Samotný prodej ale zatím schválen nebyl. Pokud by k němu došlo, Ministerstvo vnitra by muselo dát zelenou vyjmutí ze svěřeného majetku, teprve poté by začala jednání s potenciálními kupci.

Jak Vitík potvrdil už dříve, prvním zájemcem, se kterým by podnik jednal, je hlavní město Praha, kterému by firma budovu nabídla za odhadní cenu.

„Pokud nebude mít vedení Prahy zájem, tak budovu nabídneme formou e-aukce, kde vyhrává nejvyšší nabídka,“ řekl mluvčí ČTK.

Místo pro magistrátní úředníky?

Pokud by hlavní město budovu v Jindřišské ulici odkoupilo, jednou z variant využití je, že by v ní v budoucnu mohli sídlit magistrátní úředníci. Zda se tak stane, ale není jasné. Město musí nejdříve znát podmínky odkupu.

„Je třeba, aby dozorčí rada České pošty schválila zahájení jednání. A pro nás je to příležitost mít budovu pro úřednický aparát magistrátu. Většina úředníků je ve Škodově paláci, kde za několik let pronájem končí, takže hledáme, co poté,“ řekl Seznam Zprávám radní Adam Zábranský (Piráti). Vedení už s poštou, která prodej plánuje kvůli úsporám, zahájilo jednání.

Podívejte se, jak vypadá hlavní budova České pošty:

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +3

Zadlužený podnik

Česká pošta se letos kvůli špatnému hospodářskému stavu rozhodla od července zrušit v celé zemi 300 poboček, v metropoli to bude 35 ze 106 pošt.

Při hledání úspor vedení firmy v minulosti uvedlo, že chce prodat i větší část budovy v centru Prahy a postavit nové sídlo ve Vysočanech. Možnost prodeje podpořil už dříve i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Česká pošta už na Úřad práce oznámila zrušení 529 pracovních míst doručovatelů a dalších pracovníků v logistice. Místa chce zrušit ke konci července, výpovědi bude rozesílat v květnu. Skutečný počet propouštěných bude zřejmě nižší. V pondělí o tom informovaly Seznam Zprávy.

Nejvíce míst pošta zruší v metropoli, kde počítá se škrtnutím 120 doručovatelů. Ve Středočeském kraji podnik například zredukuje počet listovních motorizovaných doručovatelů o 45, v Olomouckém kraji pak půjde mimo jiné o 14 doručovatelů balíků.

Propouštění souvisí s poklesem objemu provozu, který se za posledních pět let snížil asi o 40 procent. Zároveň již o měsíc dříve pošta zavře 300 z 3200 poboček a v souvislosti s tím zruší 950 pracovních míst, hlavně zaměstnanců přepážek. Pošta zaměstnává necelých 23 tisíc lidí.

Za loňský rok očekává podnik ztrátu 1,75 miliardy korun. Pokud by letos nepřistoupil ke škrtům, ztráta by vzrostla na čtyři miliardy a hrozila by insolvence. V příštích dvou letech má Česká pošta projít transformací, jinak zanikne.